Granos: los futuros de la soja en EEUU suben a máximos de 15 meses tras acuerdo con China

Por Tom Polansek

CHICAGO, 30 oct (Reuters) - Los futuros de la soja estadounidense alcanzaron un máximo de 15 meses el jueves después de que el Gobierno del presidente Donald Trump dijo que el principal importador, China, acordó comprar decenas de millones de toneladas de cultivos estadounidenses en los próximos años como parte de una tregua comercial.

* Los agricultores acogieron con optimismo el acuerdo porque China había evitado la soja estadounidense y en su lugar compró a productores rivales de América del Sur. Sin embargo, los montos se quedan cortos en comparación con las exportaciones estadounidenses a China de los últimos años.

* "No es más de lo que habían comprado en el pasado, pero definitivamente es útil", dijo el agricultor de Illinois Sherman Newlin, quien también es analista de Risk Management Commodities.

* Los futuros más activos de la soja subían 12 centavos, a US$11,065, en la Bolsa de Chicago a las 1625 GMT. Antes, los precios habían subido a US$11,145, un nivel que no se veía desde julio de 2024.

* La disputa comercial entre Estados Unidos y China despojó a los agricultores estadounidenses de su mayor mercado mientras luchaban contra los bajos precios de las cosechas y el aumento de los costos de insumos como los fertilizantes.

* Tras una reunión entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, China comprará al menos 12 millones de toneladas métricas de soja estadounidense este año, dijo la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en X.

* China luego comprará al menos 25 millones de toneladas métricas cada año en 2026, 2027 y 2028, dijo.

* Estados Unidos exportó 26,8 millones de toneladas métricas a China en 2024; 26,4 millones de toneladas métricas en 2023; y 30,2 millones de toneladas métricas en 2022, según datos del Gobierno estadounidense.

* El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que otros países del sudeste asiático acordaron comprar otros 19 millones de toneladas de soja estadounidense, pero no especificó un calendario para esas compras.

* A corto plazo, los exportadores probablemente necesitarán comprar soja estadounidense para enviarla rápidamente a China, dijo Don Roose, presidente de la correduría de Iowa U.S. Commodities. Sin embargo, el acuerdo comercial parece decepcionante a largo plazo debido a la incertidumbre sobre si China cumplirá sus compromisos, agregó.

* Entre otros mercados, el maíz CBOT caía 2 centavos, a US$4,32 el bushel y el trigo bajaba 7,25 centavos, a US$5,25 el bushel. (Reporte de Tom Polansek en Chicago, Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín y Gus Trompiz en París. Edición en español de Javier López de Lérida)