GRANOS-Los futuros de la soja suben mientras se estabilizan las materias primas y el oro repunta

PEKÍN, 3 feb (Reuters) -

Los futuros de soja de Chicago subían el martes, y las pérdidas de la sesión anterior, mientras los operadores se enfrentaban ⁠a la inestabilidad de los ⁠mercados de materias primas en general y al repunte de los precios del oro.

El trigo y el maíz también cotizaban al alza. El contrato de soja más activo en ⁠la Bolsa ‌de Comercio ​de Chicago (CBOT) avanzaba un 0,2%, hasta situarse en 10,62-3/4 dólares el bushel, a las 0453 GMT. El ​trigo de la CBOT subía un 0,3%, hasta situarse en 5,29-1/4 dólares el bushel, y el maíz ‌se revalorizaba un 0,3, hasta situarse en 4,27 dólares el ‌bushel.

"Las subidas de los precios de la ​soja y los cereales están relacionadas con el repunte de los precios del oro y la plata. Recientemente, una fuerte caída del oro y la plata provocó un retroceso en el mercado de materias primas en general", dijo un analista en Shanghái, que pidió permanecer en el anonimato.

El oro y la plata repuntaban más de un 2% el martes, tras una fuerte caída provocada por el nombramiento de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal y el ⁠aumento de los requisitos de margen en Chicago Mercantile Exchange (CME) Group.

Los mercados de materias primas se desplomaron el lunes, en un momento en ​que la provocó fuertes pérdidas en los precios del petróleo.

Sin embargo, la abundante oferta mundial pesó sobre el mercado.

En Sudamérica, Brasil se encuentra en las primeras fases de la cosecha de lo que se prevé que sea una cosecha récord de soja. Los operadores esperan que China recurra principalmente a Brasil para sus importaciones en los próximos meses, tras la reciente ola de compras de soja estadounidense.

StoneX y la consultora agroindustrial Celeres elevaron ⁠el lunes sus previsiones para la cosecha de soja de Brasil en 2025/26, señalando rendimientos más altos de lo ​esperado anteriormente en el mayor productor y exportador mundial de semillas oleaginosas.

StoneX fijó la producción de soja de Brasil para esta temporada en 181,62 millones de toneladas métricas, frente a los 177,61 millones de toneladas anteriores, lo que supone un aumento interanual del ‍7,6%.

Celeres estimó una cifra récord de 181,3 millones de toneladas, un aumento del 5% con respecto a su previsión anterior de 177,2 millones de toneladas.

En cuanto al trigo, "la menor demanda y el aumento de la competencia mundial también pueden lastrar los contratos", añadió el analista en Shanghái.

En Rusia, uno de los principales exportadores de trigo, los precios de exportación del trigo ​subieron por tercera semana consecutiva en un contexto de fortalecimiento del rublo y malas condiciones meteorológicas en los puertos, mientras que los analistas no ven ningún daño en los cultivos por la ola de frío que ha azotado muchas zonas del país. (Información de Daphne ‍Zhang y Lewis Jackson; edición de Subhranshu Sahu y Sherry Jacob-Phillips; edición en español de Paula Villalba)