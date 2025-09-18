Granos: los futuros de la soja y el maíz caen por la presión de la cosecha en EEUU y alza del dólar

Por Julie Ingwersen

CHICAGO, EEUU, 18 sep (Reuters) - Los futuros de la soja y el maíz estadounidenses caían el jueves, debido a la presión estacional por la expansión de la cosecha en el corazón del Medio Oeste, y por la fortaleza del dólar, que hace que los granos estadounidenses sean menos competitivos, dijeron analistas.

* La incertidumbre sobre la demanda de biocombustibles también pesaba sobre los futuros del aceite de soja.

* A las 1759 GMT, la soja para noviembre en la Bolsa de Chicago bajaba 8 centavos, a US$10,3575 por bushel, mientras que el maíz para diciembre caía 3,25 centavos, a US$4,235 el bushel, y el trigo para el mismo mes perdía 4,75 centavos a US$5,235 el bushel.

* Los productores están cosechando en gran parte del cinturón maicero de Estados Unidos esta semana, con solo algunos retrasos por lluvias dispersas. El Departamento de Agricultura (USDA) ha proyectado una cosecha de maíz récord y la quinta mayor recolección de soja.

* "Cada día que pasa, la cosecha sigue llegando. Si no hay nada alcista en el mercado y estamos en las profundidades de la cosecha, vamos a caer un poco", dijo Crag Turner, un corredor de productos básicos en StoneX.

* La fortaleza del dólar estadounidense tras el recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal el miércoles ejerció más presión sobre los precios.

* Los futuros del aceite de soja caían por segundo día consecutivo a raíz de una propuesta estadounidense sobre biocombustibles que mantuvo la incertidumbre sobre las exenciones a los requisitos de mezcla.

* "La caída de los precios del aceite de soja está pesando sobre los precios de la soja con los operadores decepcionados porque probablemente no tendremos claridad sobre nuestro programa de biocombustibles hasta finales de noviembre o diciembre, limitando la producción de diésel de biomasa mientras tanto", escribió el economista jefe de materias primas de StoneX, Arlan Suderman, en una nota a clientes.

* La agencia brasileña de cultivos Conab proyectó la cosecha de soja del país sudamericano para 2025/26 en un récord de 177,67 millones de toneladas métricas en 2026, un 3,6% más que el año anterior.

* Mientras, los operadores están atentos para ver si una conversación programada para el viernes entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, produce avances hacia la reanudación del comercio de soja.

* El Consejo Internacional de Cereales, en tanto, elevó su previsión de producción mundial de trigo para 2025/26 en 8 millones de toneladas, a 819 millones. (Reporte de Gus Trompiz en París y Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín. Edición en español de Javier López de Lérida)