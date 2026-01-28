GRANOS: Los futuros de los granos en Chicago suben tras la caída del dólar

Por Renee Hickman

28 ene (Reuters) -

Los futuros de los granos y la soja de Chicago subieron el miércoles, después de que el debilitamiento del dólar a un mínimo de cuatro años hizo que los cultivos estadounidenses sean más atractivos para los compradores extranjeros.

* Los mercados de granos también estaban monitorizando el impacto de una tormenta invernal en los campos de trigo de Estados Unidos y las cadenas de suministro agrícola. También evaluaban los comentarios del presidente Donald Trump sobre las medidas para aprobar el uso de una mezcla más alta de combustible de

etanol a base de maíz.

* El contrato de trigo más activo en la Bolsa de Chicago subió 14 centavos a $5,3725 el bushel a las 1753 GMT, alcanzando su punto más alto desde el 5 de diciembre.

* La soja CBOT ganó 9,25 centavos, a $10,7650 el bushel, tras tocar su punto más alto desde el 12 de diciembre. El maíz CBOT avanzó 3,75 centavos a $4,3025 el bushel.

* "El dinero sigue fluyendo hacia el sector de las materias primas en general, en un contexto de debilidad del dólar esta mañana, impulsando los precios del crudo a nuevos máximos de cuatro meses, mientras que los mercados de cereales y oleaginosas también subieron en su mayoría", dijo Arlan Suderman, economista jefe de materias primas de StoneX, en una nota a clientes.

* El índice dólar se estabilizó, pero se mantuvo cerca de un mínimo de cuatro años alcanzado el martes en reacción a la referencia los comentarios de Trump sobre el valor del dólar que aumentaron las expectativas de una mayor debilidad del dólar.

* Trump no anunció nuevas directrices sobre biocombustibles en un discurso en Iowa el martes, como esperaban algunos agentes del mercado, según Suderman.

* En Sudamérica, el intenso calor y la sequía han afectado a Argentina, amenazando la producción de cultivos en el primer exportador mundial de harina y aceite de soja y el tercer proveedor mundial de maíz.

* Sin embargo, Brasil se encuentra en las primeras fases de la recolección de lo que se prevé será una cosecha récord de soja. Los operadores prevén que China recurra principalmente a Brasil para sus importaciones en los próximos meses, tras la reciente oleada de compras de soja estadounidense.

* En Rusia, el mayor proveedor de trigo del mundo, la preocupación por los daños sufridos por las cosechas y la interrupción de las exportaciones debido a las inclemencias del invierno boreal se ha disipado.

* La consultora Sovecon elevó el martes en 1,1 millones de toneladas su previsión de exportaciones de trigo ruso para 2025/26, hasta 45,7 millones de toneladas.

(Reporte de Renee Hickman en Chicago. Información adicional de Daphne Zhang en Pekín, Gus Trompiz en París y Peter Hobson en Camberra. Edición de Nia Williams. Editado en español por Daniela Desantis)