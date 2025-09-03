Granos: los futuros del maíz retroceden tras máximo de 6 semanas

Por Naveen Thukral

SINGAPUR, 3 sep (Reuters) -

El maíz de Chicago bajaba el miércoles, presionado por las previsiones de una cosecha récord en Estados Unidos, después de subir a un máximo de seis semanas al principio de la sesión por las noticias de una modesta rebaja en la calificación de los cultivos.

El trigo retrocedía ante la abundante oferta mundial, mientras que la soja se mantenía prácticamente sin cambios por la falta de compras chinas.

"Las calificaciones de las cosechas de maíz y soja han bajado ligeramente, pero las cosechas estadounidenses siguen siendo muy abundantes", dijo un operador de cereales en Singapur. "Es difícil que el mercado mantenga las ganancias con unos suministros tan grandes entrando en el mercado". El contrato de maíz más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT, por sus siglas en inglés) caía un 0,2% a 4,22-1/4 dólares el bushel, a las 0402 GMT, después de subir a su nivel más alto desde el 22 de julio a 4,24 dólares el bushel. La soja perdía un cuarto de centavo a 10,40-3/4 dólares el bushel y el trigo descendía un 0,1% a 5,27-3/4 dólares el bushel.

Los agricultores de EEUU van camino de recoger una cosecha abundante de maíz y una cosecha récord de soja, gracias a unas condiciones meteorológicas muy favorables en la región clave del Medio Oeste.

Sin embargo, el Departamento de Agricultura de EEUU rebajó sus calificaciones de las condiciones de los cultivos de maíz y soja del país en un informe semanal publicado el martes.

La agencia calificó el 69% de la cosecha de maíz como buena o excelente hasta el domingo, por debajo del 71% de la semana anterior, pero en línea con las estimaciones de los analistas. La calificación de la cosecha de soja bajó al 65% de buena a excelente, frente al 69% de la semana anterior y por debajo de las expectativas de los analistas.

La fuerte demanda de exportación ha proporcionado un apoyo adicional al mercado del maíz, pero la falta de compras de soja de nueva cosecha por parte de China está manteniendo los futuros de la soja bajo presión.

El hecho de que Pekín haya recibido esta semana a líderes no occidentales, como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de India, Narendra Modi, ha subrayado su oposición geopolítica a Estados Unidos.

Los fondos de materias primas fueron compradores netos de contratos de futuros de maíz y aceite de soja CBOT el martes y vendedores netos de soja, harina de soja y trigo, dijeron los corredores. (Información de Naveen Thukral; edición de Rashmi Aich y Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)