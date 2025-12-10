GRANOS. Los futuros del trigo caen por el aumento de las estimaciones de producción mundial

Por Julie Ingwersen

CHICAGO, EEUU, 10 dic (Reuters) -

Los futuros del trigo estadounidense caían más de un 1%, a su nivel más bajo desde finales de octubre, debido al aumento de la oferta mundial del cereal, según analistas.

* Los futuros del maíz también bajaban, mientras que los de la soja repuntaban desde mínimos de varias semanas, impulsados en parte por noticias sobre nuevas ventas de soja estadounidense para exportación.

* A las 1858 GMT, el trigo para marzo de la Bolsa de Chicago bajaba 6,5 centavos, a US$5,28 el bushel, tras haber caído a US$5,2525, un mínimo desde el 23 de octubre.

* El maíz para marzo bajaba 4,5 centavos, a US$4,435 el bushel, mientras que la soja para enero subía 3 centavos, a US$10,9025 el bushel.

* El trigo bajó por cuarta sesión consecutiva, un día después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos elevó su previsión de existencias finales mundiales en un informe mensual.

* El USDA también elevó sus previsiones de producción de trigo para Rusia, Australia, Canadá y varios otros proveedores.

* "Hemos cambiado parte de la narrativa sobre la escasez mundial de trigo, que se había mantenido este verano (boreal)", dijo Rich Nelson, estratega jefe de Allendale Inc.

* No obstante, los operadores siguen vigilando la amenaza de ataques al transporte marítimo en el mar Negro que podrían inhibir los envíos de grano.

Los futuros de la soja subieron después de que el USDA anunció una serie de nuevas compras de suministros estadounidenses de la oleaginosa.

* El Gobierno confirmó ventas privadas de 136.000 toneladas métricas de soja estadounidense a China, otras 331.000 toneladas a destinos no revelados y 120.000 toneladas de harina de soja a Polonia.

(Reporte de Julie Ingwersen; contribución de Peter Hobson en Canberra y Gus Trompiz en París; edición en español de Javier López de Lérida)