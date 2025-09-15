Granos: maíz cae mientras avanza la cosecha récord de Estados Unidos; soja baja

Por Julie Ingwersen

CHICAGO, 15 sep (Reuters) - Los futuros de maíz de la Bolsa de Comercio de Chicago cayeron el lunes, retrocediendo desde el máximo de dos meses establecido en la rueda previa, mientras los actores del mercado analizaban las proyecciones de una cosecha récord del grano en Estados Unidos, dijeron analistas.

* Los futuros de la soja, en tanto, cayeron ante el resurgimiento de la preocupación por la demanda de exportación de China, el principal comprador mundial.

* Funcionarios estadounidenses y chinos se reunieron en España y alcanzaron un posible acuerdo sobre la aplicación de vídeos cortos TikTok, pero no mencionaron los productos agrícolas.

* Pero los futuros de trigo subieron ligeramente, apoyados por la noticia de que el principal proveedor mundial, Rusia, planeaba aumentar los impuestos a las exportaciones.

* A las 1805 GMT, el maíz de diciembre del CBOT bajaba 7 centavos a US$4,23 por bushel. La soja de noviembre bajaba 4 centavos a US$10,4225 por bushel, mientras que el trigo de diciembre subía 1,5 centavos a US$5,25 el bushel.

* Los futuros del maíz cayeron a medida que el mercado asimilaba la estimación del viernes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos sobre la producción de maíz estadounidense, mayor de lo esperado.

* El Gobierno recortó su pronóstico de rendimiento, como esperaban los analistas, pero aumentó la superficie cultivada y estimó la cosecha en una cifra récord de 16.800 millones de bushels.

* Debido a los altos niveles de enfermedades en los cultivos y al clima seco de finales de verano boreal, algunos actores del mercado creen que el USDA reducirá sus estimaciones de producción a finales de este otoño boreal. No obstante, agricultores y corredores aún se preparan para una cosecha abundante.

* "Creo que esto nos devolvió a la realidad", dijo Tom Fritz, analista de EFG Group en Chicago.

* Los futuros de soja caían, pero encontraron apoyo subyacente en los datos mensuales alcistas sobre la molienda de soja en EEUU.

* La Asociación Nacional de Procesadores de Semillas Oleaginosas (NOPA) informó que sus miembros molieron 189,81 millones de bushels de soja en agosto, superando diversas expectativas comerciales. El total disminuyó un 3% respecto al mes anterior, pero aumentó un 20,1% respecto a la molienda de agosto de 2024.

* Los futuros de trigo CBOT se afirmaron gracias a compras de oportunidad después de que el contrato de referencia de diciembre alcanzara un mínimo contractual la semana pasada.

* Un respaldo adicional provino de la noticia de que Rusia aumentará sus aranceles de exportación de trigo casi al triple a partir del 17 de septiembre.

