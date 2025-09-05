Granos: maíz sube en Chicago por coberturas cortas y exportaciones, soja cae

Por Karl Plume

CHICAGO, 5 sep (Reuters) - Los futuros del maíz estadounidense subieron el viernes a máximos de 6 semanas y media gracias a las coberturas cortas de cara al fin de semana y a la próxima actualización de datos de producción del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, sumado a que la demanda de exportaciones se mantenía fuerte.

* El trigo también subía después de que el mercado registrara mínimos contractuales en la sesión anterior, pero la soja bajaba al desvanecerse las primeras coberturas cortas y porque el mercado volvió a centrarse en la falta de demanda de cargamentos por parte del principal importador, China.

* El trigo y la soja registraron caídas semanales, mientras que el maíz sumó su tercera subida semanal consecutiva, impulsado por las fuertes ventas de exportación y las expectativas de que el USDA rebaje sus perspectivas de cosecha para 2025 en un informe mensual la próxima semana.

* "Vimos mucha cobertura de posiciones cortas (en maíz), entre 35.000 y 50.000 contratos en las últimas sesiones, y hay un poco de posicionamiento. Tenemos compromisos de exportación récord, no solo para la cosecha vieja, sino también para la nueva", dijo Terry Reilly, estratega agrícola senior de Marex.

* El USDA informó el viernes que las ventas netas de exportación de maíz estadounidense de nueva cosecha en la semana terminada el 28 de agosto ascendieron a 2.117.000 toneladas métricas, cerca del extremo superior de un rango de estimaciones comerciales.

* Esto sitúa los compromisos de venta un 86% por delante de la misma época del año pasado.

* Las ventas de cosecha vieja registraron un saldo neto negativo de 280.900 toneladas, pero los compromisos de la temporada hasta la fecha son un 26% superiores a los del año pasado, según datos del USDA.

* El fuerte ritmo de ventas ha contrarrestado la presión sobre la oferta ejercida por las perspectivas de cosecha récord del USDA, aunque muchos operadores y analistas esperan que la agencia recorte sus previsiones de producción en un informe el próximo viernes.

* Las ventas de exportación de soja de nueva cosecha cayeron la semana pasada a un mínimo de un mes de 818.474 toneladas, sin ventas a China.

* El maíz de diciembre de la Bolsa de Chicago subía 0,75 centavos a US$4,2050 el bushel. La soja de noviembre bajaba 3 centavos a US$10,30 el bushel, y el trigo de diciembre subía 1,75 centavos a US$5,2125 el bushel. (Reporte adicional de Bernadette Christina en Yakarta y Sybille de La Hamaide; Editado en español por Javier Leira)