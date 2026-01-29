GRANOS-Maíz, trigo y soja suben en Chicago ante debilidad del dólar y compras especulativas

29 ene (Reuters) -

Los futuros de maíz, trigo y soja de la Bolsa de Comercio de Chicago subían el jueves, en un momento en que la debilidad del dólar hizo que los cultivos estadounidenses fueran más asequibles para los importadores que utilizan otras monedas, y los especuladores se sumaron a la subida. El contrato de maíz más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) avanzaba un 0,2%, hasta US$4,31 el bushel, a las 0509 GMT, mientras que la soja de la CBOT ganaba un 0,2%, hasta US$10,77-1/2 el bushel y el trigo subía un 0,3%, hasta US$5,37-3/4 el bushel.

El maíz alcanzó el miércoles su máximo en dos semanas y media, mientras que el trigo alcanzó su máximo en ocho semanas y la soja en siete semanas el mismo día.

"Todo se debe a la caída del dólar estadounidense", dijo Vitor Pistoia, analista de Rabobank. "Un dólar más débil abarata las exportaciones estadounidenses y puede aumentar la demanda comercial."

El dólar se situaba cerca de su mínimo de cuatro años alcanzado el martes, tras debilitarse rápidamente en las últimas dos semanas. La referencia del presidente de EEUU, Donald Trump, a su valor como "excelente" ha aumentado las expectativas de una mayor debilidad.

El dólar se ve presionado por las expectativas de continuas bajadas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, la incertidumbre sobre los aranceles, las amenazas a la independencia de la Fed y el aumento de los déficits fiscales, todo lo cual ha erosionado la confianza de los inversores en la economía estadounidense.

Los fondos de materias primas fueron importantes compradores netos de futuros de maíz, trigo y soja en la CBOT el miércoles, según los operadores. "Hoy se ha producido un nivel desmesurado de cobertura de posiciones cortas por parte de los fondos gestionados", escribió el analista de StoneX Bevan Everett en una nota sobre el trigo.

Sin embargo, la abundante oferta mundial de los tres cultivos mantiene los precios relativamente bajos en comparación con sus máximos de 2022.

En Brasil, el principal productor de soja, la cooperativa cerealista Coamo dijo que espera que su cosecha de 2026 sea la mayor de la historia.

La consultora agrícola Sovecon elevó el martes su previsión de exportación de trigo ruso para 2025/26 en 1,1 millones de toneladas métricas, hasta los 45,7 millones de toneladas. Rusia es el mayor exportador de trigo. (Información de Daphne Zhang y Peter Hobson; edición de Rashmi Aich y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)