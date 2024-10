Granos-maíz y soja caen por la presión de la oferta, el trigo también baja

Por Karl Plume

CHICAGO, EEUU, 14 oct (Reuters) - Los futuros del maíz y la soja caían el lunes en Chicago por la presión de la oferta, después de que el Gobierno de Estados Unidos reiterara su previsión de una cosecha abundante, mientras que las lluvias en Brasil aliviaron la preocupación de que un comienzo seco de la temporada de siembra merme las perspectivas de su cosecha.

* Los futuros del trigo bajaron por el fortalecimiento del dólar y después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) elevó el viernes sus perspectivas para la oferta mundial del grano.

* Los mercados del maíz y la soja se mantenían presionados por unas condiciones meteorológicas generalmente favorables para la cosecha en el Medio Oeste de Estados Unidos y por un cambio hacia un clima más húmedo en zonas clave de producción de Sudamérica.

* "El Gobierno nos está diciendo que los rendimientos son mayores, no menores, para el maíz (estadounidense). Y los rendimientos de la soja no son tan pequeños como pensábamos dado el clima que tuvimos en agosto y septiembre", dijo Don Roose, presidente de la correduría U.S. Commodities.

* "El otro tema es que Brasil, nuestro gran competidor en maíz y soja, tiene un cambio de patrón meteorológico para la siembra".

* La siembra de soja en Brasil alcanzó el 8,2% del área esperada hasta el jueves pasado, por detrás del 17% del año pasado, según la consultora AgRural.

* La soja para noviembre de la Bolsa de Chicago cayó a un mínimo de un mes y luego bajaba 6,5 centavos, a 9,99 dólares el bushel, a las 1720 GMT. El maíz para diciembre caía 6,25 centavos, a 4,095 dólares el bushel, un mínimo en tres semanas.

* El trigo para diciembre bajaba 13,75 centavos, a 5,8525 dólares el bushel, a pesar de la incertidumbre en torno a los suministros del mar Negro.

* Las autoridades rusas establecieron un precio mínimo para las exportaciones, lo que podría frenar los envíos del principal proveedor.

* Mientras tanto, otro ataque ruso con misiles contra el puerto ucraniano de Odesa, en el mar Negro, subrayó el lunes los riesgos de guerra para el comercio en la zona.

(Contribución de Gus Trompiz en París y Peter Hobson en Canberra. Edición en español de Javier López de Lérida)

