GRANOS-Maíz y soja se recuperan tras la actualización de directrices sobre biocombustibles en EEUU

Por Heather Schlitz

CHICAGO, EEUU, 3 feb (Reuters) - Los futuros de cereales y soja de Chicago recuperaron terreno el martes, tras ⁠el final de una venta ⁠masiva en los mercados de materias primas y después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó directrices actualizadas sobre los créditos fiscales para biocombustibles, ⁠según los ‌analistas. * ​El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subía ​5,25 centavos, a 10,655 dólares el bushel, a las 1600 GMT, recuperándose de una caída ‌de tres sesiones. El trigo CBOT bajaba 2 ‌centavos, a 5,25-3/4 dólares el bushel, y ​el maíz CBOT subía 1,75 centavos, a 4,275 dólares el bushel. * Los operadores del mercado siguen analizando las directrices actualizadas del Tesoro sobre la deducción fiscal 45Z para la producción de combustibles limpios, que, entre otros cambios, aclaran que solo las materias primas procedentes de Estados Unidos, México y Canadá pueden acogerse a la deducción fiscal, que se amplía hasta 2029. * "Gran parte del apoyo proviene de la publicación ⁠de las directrices 45Z del Tesoro esta mañana. Aportaron cierta claridad a los productores de biocombustibles", dijo Dan ​Basse, presidente de la empresa AgResource. * Los biocombustibles son una importante fuente de demanda de aceite de soja, añadieron los operadores. Las tan esperadas directrices también contribuyeron a impulsar al alza los futuros del maíz, ya que este cereal se utiliza para producir etanol, otro importante biocombustible. * Los cereales habían caído el lunes por la venta masiva de materias primas, impulsada por ⁠la distensión entre Estados Unidos e Irán y la subida del dólar. Sin embargo, la estabilización de ​los mercados de recursos básicos en general, en particular del petróleo, proporcionaba el martes apoyo a los cereales y la soja.

* Sin embargo, la abundante oferta mundial sigue pesando sobre el mercado.

* En Sudamérica, ‍Brasil se encuentra en las primeras fases de lo que se prevé que sea una cosecha récord de soja. * La correduría StoneX y la consultora Celeres elevaron el lunes sus previsiones para la cosecha de soja de Brasil en 2025/26, citando rendimientos más altos de lo esperado. * En cuanto al ​trigo, disminuyeron las preocupaciones por los daños causados por el frío a los cultivos en Estados Unidos y la región del mar Negro. (Reporte de Heather Schlitz en Chicago. Con contribuciones de Gus Trompiz en París, Daphne Zhang y ‍Lewis Jackson en Pekín, y edición en español de Javier López de Lérida.)