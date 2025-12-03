GRANOS-Maíz y trigo caen tras avances impulsados por el nerviosismo en el mar Negro

Por Julie Ingwersen

CHICAGO, EEUU, 3 dic (Reuters) -

Los futuros del maíz estadounidense cayeron el miércoles más de un 1% y los del trigo también bajaron, porque bajaba el temor a una escalada militar en la región exportadora de cereales del mar Negro, dijeron analistas.

* La soja bajó por la incertidumbre sobre la demanda china de suministros estadounidenses de la oleaginosa. * A las 1900 GMT, los futuros del maíz de marzo de la Bolsa de Chicago perdían 6,25 centavos, a US$4,4375 por bushel, y el trigo para marzo perdía 2 centavos, a US$5,39 por bushel. La soja de enero de CBOT bajaba 8 centavos, a US$11,1675 el bushel.

* El maíz y el trigo borraron la mayor parte de los avances del día anterior, que los intermediarios habían atribuido a la amenaza del presidente Vladimir Putin de cortar el acceso de Ucrania al mar Negro tras los ataques con drones a buques vinculados a Rusia.

* El miércoles, tras una reunión de cinco horas en el Kremlin entre Putin y los principales enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los temores a una amenaza a las exportaciones de grano parecían haber retrocedido. * La abundante oferta mundial, reforzada por las cosechas que se están recogiendo en Argentina y Australia, se sumaba al ánimo bajista sobre el trigo.

* La agencia estatal de cereales de Argelia compró entre 810.000 y 870.000 toneladas métricas de trigo molinero en una licitación internacional, según operadores europeos. Las compras de Argelia son de origen opcional, pero los operadores sospechan que parte del trigo podría proceder de la región del mar Negro o de Argentina.

* Los futuros de la soja bajaban mientras los operadores seguían pendientes de las ventas de soja estadounidense a China.

* El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que China estaba a punto de completar sus compromisos en virtud de un acuerdo comercial con Washington, incluida la compra de 12 millones de toneladas métricas de soja, que el jefe del Tesoro dijo que terminaría a finales de febrero de 2026.

* Los envíos de Estados Unidos a China están ganando impulso, con al menos seis buques de carga a granel programados para embarcar soja en las terminales de la costa del golfo hasta mediados de diciembre, según un calendario de envíos al que tuvo acceso Reuters el martes. (Reporte de Julie Ingwersen; reporte adicional de Gus Trompiz en Paris y Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín. Editado en español por Javier Leira)