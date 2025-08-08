Granos: maíz y trigo cotizan volátiles por alza de la demanda y abundante oferta

(.)

Por Heather Schlitz

CHICAGO, EEUU, 8 ago (Reuters) - Los futuros del trigo, el maíz y la soja de Chicago cotizaban con altibajos el viernes, ya que los operadores asimilaban por una parte un repunte de la demanda impulsado por los bajos precios y por otra las expectativas de una oferta abundante, antes de las previsiones de cosecha del Gobierno estadounidense.

* Los tres cultivos habían repuntado en la sesión anterior después de que el trigo tocó mínimos de cinco años, la soja mínimos de cuatro meses y el maíz mínimos históricos durante la sesión del miércoles.

* El contrato de trigo más activo en Chicago bajaba 1 centavo, a US$5,1725 por bushel, a las 1520 GMT. El maíz CBOT subió 0,75 centavos, a US$4,0775 el bushel, y la soja bajaba 1,25 centavos, a US$9,925 el bushel.

* Las ventas semanales de exportación de Estados Unidos, mayores de lo previsto, publicadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, habían apoyado un rebote el jueves, sugiriendo que los bajos precios estaban generando demanda.

* Una serie de ventas relámpago de maíz en los últimos días a México, Guatemala y destinos desconocidos también han ayudado a sostener los precios.

* La cobertura de posiciones cortas también contribuyó al repunte de los precios del trigo y el maíz, ya que los operadores salieron de sus posiciones a la espera de un próximo informe del USDA.

* Los mercados de cereales centran ahora su atención en las previsiones mensuales de oferta y demanda del USDA, que se publicarán el martes, y que serán objeto de una estrecha vigilancia para conocer las revisiones de la producción estadounidense de maíz y soja.

* Se espera que Estados Unidos obtenga cosechas abundantes de maíz a finales de año. Los analistas encuestados por Reuters creen que el Departamento de Agricultura estadounidense elevará sus estimaciones en un informe mensual que se publicará el 12 de agosto.

* Las expectativas de una oferta abundante han lastrado los precios, ya que las condiciones de cultivo del maíz y la soja estadounidenses parecían ideales.

* "Desde el punto de vista cosmético, las cosechas tienen muy buen aspecto", dijo Mark Schultz, analista de Northstar Commodity. (Reportaje de Heather Schlitz en Chicago. Reportaje adicional de Gus Trompiz y Peter Hobson; Edición en español de Javier López de Lérida)