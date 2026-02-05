GRANOS: repunte de la soja continúa después de anuncio de Trump de que China ampliará sus compras

Por Heather Schlitz

CHICAGO, 5 feb (Reuters) - La soja de Chicago amplió sus ganancias el jueves, un día después de que Donald Trump dijera que China había elevado el objetivo de compras de la oleaginosa estadounidense en el marco de una tregua comercial

El maíz y el trigo subieron gracias al efecto indirecto de la soja, aunque la fortaleza del dólar y la disminución de las preocupaciones meteorológicas limitaron los avances

La soja repuntó el miércoles después de que Trump dijera que China "elevaría la cuota de soja a 20 millones de toneladas para la temporada actual", lo que sugiere que el gigante asiático podría comprar 8 millones de toneladas métricas de soja estadounidense en 2025/26, además de los aproximadamente 12 millones de toneladas ya reservadas desde la tregua comercial a finales de octubre

"Sinceramente, es la única noticia en este momento", afirmó Jason Ward, director general de Northstar Commodity

El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago subió 13,5 centavos a US$11,0750 por bushel a las 1450 GMT

La noticia sorprendió a los operadores, que esperaban que China se centrara en comprar soja brasileña más barata en los próximos meses, cuando la nueva cosecha de Brasil salga al mercado

Muchos operadores se muestran optimistas y creen que China cumplirá su compromiso verbal de comprar más bushels, lo que, sumado a la demanda de otros países y de las plantas de procesamiento de soja, cambiaría drásticamente el suministro de soja de Estados Unidos

Sin embargo, algunos actores del mercado se han mantenido cautelosos, dada la posible presión sobre el suministro estadounidense que supondría el nuevo volumen de exportación citado por Trump

El trigo CBOT subió 6,5 centavos a US$5,3325 el bushel, mientras que el maíz subió 3 centavos a US$4,3250 el bushel

Casi todos los cultivos rusos se encontraban en condiciones normales al 5 de febrero, dijo el viceprimer ministro Dmitry Patrushev. (Reporte de Heather Schlitz en Chicago. Reporte adicional de Daphne Zhang y Lewis Jackson en Pekín, Gus Trompiz en Paris. Editado en español por Javier Leira)