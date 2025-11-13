GRANOS-Soja alcanza máximos de 17 meses y el maíz de 4 meses; operadores se alistan para datos de EEUU

Por Julie Ingwersen

CHICAGO, 13 nov (Reuters) - Los futuros de la soja en Chicago subieron el jueves a un pico en casi 17 meses, mientras los operadores esperan el informe sobre la cosecha estadounidense, que previsiblemente rebajará las previsiones de rendimiento, la reanudación de los datos de exportación, que darán pistas sobre las compras chinas.

* Los futuros del maíz marcaron máximos de cuatro meses antes del informe del USDA, pero el trigo bajaba por las previsiones de una cosecha argentina récord que reforzaba las expectativas de una amplia oferta mundial.

* La soja de referencia para enero de la Bolsa de Chicago subía 12 centavos a US$11,4575 por bushel, a las 1905 GMT, tras alcanzar los US$11,5050, el nivel más alto en un gráfico continuo del contrato más activo desde junio de 2024.

* El maíz subía 6 centavos a US$4,4125 el bushel tras marcar un máximo de cuatro meses a US$4,4150. El trigo CBOT bajaba 1,25 centavos a US$5,3475 el bushel.

* El Departamento de Agricultura de Estados Unidos tiene previsto publicar el viernes su primera perspectiva de la oferta y la demanda mundial desde septiembre, un retraso vinculado a un cierre de la Administración federal que ha interrumpido los datos oficiales.

* La agencia comenzó a publicar datos sobre las ventas de exportación, a partir de su informe semanal de la semana que terminó el 25 de septiembre, y tenía previsto publicar el viernes una lista con las ventas diarias de productos agrícolas estadounidenses en las últimas seis semanas.

* La ausencia de las estadísticas de exportación ha aumentado la incertidumbre sobre si China ha comprado cosechas estadounidenses desde que acordó una tregua comercial con Washington a finales de octubre.

* Funcionarios estadounidenses han dicho que China se comprometió a comprar 12 millones de toneladas métricas de soja estadounidense en noviembre y diciembre.

* El mercado del trigo era presionado por una mayor previsión de la cosecha argentina de 2025-26 por parte de la Bolsa de Cereales de Rosario, que dijo que ahora proyecta que la producción alcanzará un récord de 24,5 millones de toneladas. (Reporte de Julie Ingwersen; Reporte adicional de Naveen Thukral en Singapur y Gus Trompiz en París; Editado en Español por Manuel Farías)