GRANOS: soja amplía ganancias gracias a optimismo sobre demanda china, trigo sube 2%

Por Julie Ingwersen

CHICAGO, 12 feb (Reuters) - Los futuros de soja de Chicago subieron el jueves a su máximo en dos meses ante las esperanzas de que un posible deshielo en las relaciones comerciales de Estados Unidos con China, el principal comprador mundial de la oleaginosa, pueda impulsar nuevas compras, dijeron analistas.

Los futuros del trigo alcanzaron su máximo en casi tres meses gracias a las compras basadas en gráficos y a la cobertura de posiciones cortas, y el maíz siguió la tendencia alcista.

A las 1801 GMT, los futuros de la soja de marzo de la Bolsa de Comercio de Chicago subieron 9,75 centavos a US$11,3375 por bushel, tras alcanzar los US$11,4150, el máximo del contrato desde el 2 de diciembre.

El trigo de marzo de la CBOT subió 12,75 centavos a US$5,50 por bushel, y el maíz de marzo subió 3 centavos a US$4,3050 por bushel.

La soja y la perspectiva de una mayor demanda de suministros estadounidenses siguieron siendo el centro de atención. Los futuros subieron la semana pasada cuando el presidente Donald Trump dijo que China había aumentado su objetivo de compras de soja estadounidense en virtud de una tregua comercial acordada a finales de octubre.

Las expectativas se vieron reforzadas por un informe del South China Morning Post que afirmaba que Trump y el presidente chino, Xi Jinping, podrían prorrogar la tregua comercial entre sus países hasta un año en una reunión a principios de abril.

El entusiasmo alcista compensó la presión del aumento de las estimaciones de la cosecha de soja en Brasil, el mayor proveedor mundial.

La agencia brasileña de cultivos Conab elevó el jueves su estimación de la cosecha de soja del país a un récord de 177,98 millones de toneladas, desde su previsión de enero de 176,12 millones. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos elevó esta semana su previsión de la cosecha de Brasil a 180 millones de toneladas.

Paraguay, en tanto, está en camino de producir una cosecha récord de soja de más de 10 millones de toneladas, según analistas y productores.

Mientras tanto, los datos semanales de exportación de soja de Estados Unidos quedaron por debajo de las expectativas comerciales.

El USDA informó de unas ventas netas de soja estadounidense de la cosecha anterior en la semana que finalizó el 5 de febrero de 281.800 toneladas, un mínimo para la campaña comercial 2025/26 que comenzó el 1 de septiembre.

Las ventas semanales de exportación de maíz de EEUU fueron enormes, superando los 2 millones de toneladas, por encima de las expectativas comerciales, que oscilaban entre 600.000 y 1,5 millones de toneladas.

Aun así, los futuros de maíz del CBOT quedaron por detrás de las ganancias de la soja y el trigo, lastrados por la abundante oferta de cereales en todo el mundo.

Los futuros de trigo del CBOT subieron más de un 2% gracias a las compras de oportunidades y a la cobertura de posiciones cortas, a pesar de la falta de noticias favorables. (Reporte de Julie Ingwersen; reporte adicional de Daphne Zhang y Lewis Jackson en Pekín y Gus Trompiz en Paris. Editado en español pro Javier Leira)