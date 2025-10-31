Granos: Soja anota mayor alza mensual en casi cuatro años gracias a optimismo por compras China

Por Tom Polansek

CHICAGO, EEUU, 31 oct (Reuters) - Los futuros de la soja estadounidense se encaminaban el viernes hacia su mayor alza mensual en casi cuatro años, tras un repunte impulsado por la perspectiva de una reactivación de las exportaciones a China, según los operadores.

* Los precios se mantuvieron cerca de los máximos de 15 meses alcanzados el jueves después de que funcionarios estadounidenses dijeron que China, el mayor importador mundial de soja, compraría millones de toneladas de la cosecha estadounidense en los próximos años como parte de un acuerdo comercial.

* A corto plazo, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo que China acordó comprar 12 millones de toneladas métricas de soja estadounidense hasta enero.

* "Esto va a ser algo en lo que deberíamos ver ventas casi cada dos días", dijo Rich Nelson, estratega jefe de Allendale.

* Bessent dijo que China también acordó comprar 25 millones de toneladas métricas de soja estadounidense al año durante los próximos tres años. El compromiso es inferior a las exportaciones estadounidenses a China en los últimos años. Sin embargo, es probable que supere lo que China habría comprado, ya que ha estado desplazando sus compras al principal exportador, Brasil, dijo Nelson.

* "Siendo realistas, dentro de dos años, estaríamos fácilmente en menos de 20 millones de toneladas, si es que no nos movemos en el marco temporal de los 18 millones de toneladas", dijo Nelson. "Comparado con donde estaríamos, este es un desarrollo positivo".

* El contrato de soja más activo en la Bolsa de Chicago subía 3,75 centavos, a US$11,115 el bushel a las 1735 GMT. El mercado se encaminaba a su mayor avance mensual desde enero de 2022.

* Los futuros de maíz y trigo de Chicago también subían, aunque Washington y Pekín no anunciaron compromisos comerciales específicos para esos cultivos.

* El maíz ganaba 1 centavo, a US$4,3125 el bushel, mientras que el trigo avanzaba 7 centavos, a US$5,3125 el bushel.

* Los operadores mantuvieron la cautela sobre cómo se traducirá la promesa de compra de soja por parte de China en exportaciones reales estadounidenses. (Reportajes de Tom Polansek en Chicago, Gus Trompiz en París y Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín. Edición de Sumana Nandy y Rashmi Aich, Editado en español por Juana Casas)