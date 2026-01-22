GRANOS: soja baja en Chicago mientras los operadores evalúan la demanda de China

(.)

Por Renee Hickman

22 ene (Reuters) - Los futuros de la soja del mercado de Chicago bajaron el jueves, en un día de comercio agitado después de que las conversaciones entre funcionarios estadounidenses y chinos aumentaran las esperanzas de que China, el principal importador de la oleaginosa, siga comprando a Estados Unidos.

* El trigo subió y los futuros del maíz avanzaron ligeramente, recuperando las pérdidas de la sesión anterior con el apoyo de la baja del dólar y las preocupaciones de fondo sobre las condiciones meteorológicas en las regiones productoras de Estados Unidos y Argentina.

* "Este mercado se mantiene a flote", dijo Don Roose, presidente de U.S. Commodities.

* El contrato de soja más activo de la Bolsa de Comercio de Chicago subió 3,25 centavos a US$10,6125 el bushel, tras alcanzar su máximo en más de una semana.

* El trigo de Chicago subió 7 centavos a US$5,1475 el bushel, y el maíz subió 1,25 centavos a US$4,23 el bushel.

* El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, dijo que mantuvo conversaciones "positivas" con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, esta semana, alimentando el optimismo de que China comprará más soja estadounidense tras cumplir el compromiso hecho el año pasado de comprar 12 millones de toneladas métricas.

* El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó ventas privadas de 192.350 toneladas métricas de soja estadounidense a destinos no revelados para su entrega en la actual campaña comercial 2025/26 que comenzó el 1 de septiembre de 2025.

* Es probable que China aumente sus compras de soja más barata al principal productor, Brasil, que ha comenzado una cosecha que se espera bata récords.

* El norte de Brasil está cosechando a pesar de algunos retrasos, dijo Roose, pero las zonas secas están afectando a la cosecha en el sur de Brasil.

* Se prevé que una tormenta invernal aporte humedad beneficiosa a los cultivos de trigo en las llanuras del sur de Estados Unidos a partir del viernes, pero las gélidas temperaturas posteriores podrían amenazar al trigo de invierno en las zonas que carecen de una capa protectora de nieve, según meteorólogos.

(Información de Daphne Zhang y Peter Hobson; edición en español de Juana Casas)