Granos: Soja baja por preocupaciones de demanda; operadores cuestionan previsiones de rendimiento

Por Karl Plume

CHICAGO, 2 sep (Reuters) - Los futuros de la soja estadounidense caían el martes a mínimos de una semana y media, debido a que China siguió rehuyendo las compras a Estados Unidos y a que las previsiones de mejores lluvias en los próximos días reforzaron las expectativas de una cosecha considerable en el Medio Oeste.

* Los futuros del maíz cotizaron mixtos al regresar los operadores del largo fin de semana festivo del Día del Trabajo en Estados Unidos.

* Las pérdidas se vieron limitadas por la preocupación de que los focos de enfermedades que merman el rendimiento y las condiciones secas en partes del cinturón agrícola del Medio Oeste reduzcan los rendimientos, mientras los agricultores se preparan para recoger una cosecha récord este otoño.

* Los futuros del trigo cayeron, presionados por los abundantes suministros de las cosechas del Hemisferio Norte y un repunte del índice dólar estadounidense desde un mínimo de cinco semanas.

* Los operadores de cereales han estado sopesando las últimas previsiones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos sobre rendimientos récord del maíz y la soja en el país frente a informes dispersos sobre la presión de enfermedades y campos afectados por la sequía.

* También vigilan las previsiones de lluvia para esta semana que podrían ayudar a los cultivos de desarrollo tardío.

* La fuerte demanda de exportación ha mantenido un piso bajo el mercado del maíz, pero la falta de compras de soja de nueva cosecha por parte de China y el lento progreso en la consecución de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China han mantenido los futuros de la soja bajo presión.

* "Creo que hoy tenemos este cambio decidido antes de las vacaciones frente a después de las vacaciones. El viernes tuvimos un alza liderada por el maíz y hoy tenemos un descenso liderado por la soja", dijo Mike Zuzolo, presidente de Global Commodity Analytics.

* El hecho de que Pekín haya recibido esta semana a líderes no occidentales, como el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro indio Narendra Modi, ha subrayado su oposición geopolítica a Estados Unidos.

* La soja de noviembre del mercado de Chicago bajaba 15,75 centavos a US$10,3875 el bushel a las 1700 GMT, mientras que el maíz de diciembre perdía un centavo a US$4,1925 el bushel.

* El trigo a diciembre caía 9,25 centavos a US$5,25 el bushel, por la abundante oferta de exportadores como Australia y Rusia. (Reporte adicional de Gus Trompiz en París y Naveen Thukral en Singapur. Editado en español por Juana Casas)