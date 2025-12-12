GRANOS-Soja cae a mínimo en seis semanas por inminente cosecha brasileña; maíz y trigo bajan

Por Julie Ingwersen

CHICAGO, 12 dic (Reuters) - Los futuros de la soja en Chicago cayeron el viernes a mínimos de seis semanas, ya que la preocupación por la desaceleración de la demanda de exportaciones de Estados Unidos y la inminente recolección de una gran cosecha brasileña provocaron una ronda de liquidación de posiciones largas, dijeron operadores.

* Los futuros del maíz y el trigo siguieron la tónica de debilidad, presionados por el aumento de la oferta mundial de cereales.

* A las 1859 GMT, la soja de enero de la Bolsa de Chicago bajaba 16 centavos a US$10,7750 el bushel, tras caer a US$10,77, el nivel más bajo del contrato desde el 30 de octubre.

* El maíz de marzo CBOT bajaba 6 centavos a US$4,4050 por bushel y el trigo de marzo bajaba 4,25 centavos a US$5,2925 por bushel.

* La soja registró los mayores descensos porcentuales, ya que los operadores temen que se esté cerrando la ventana para las exportaciones desde Estados Unidos, debido a que los agricultores brasileños van a empezar a recoger una cosecha abundante en pocas semanas.

* El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó el viernes la venta de 132.000 toneladas de soja estadounidense a China, la última de una serie de reservas desde finales de octubre.

* Pero a los analistas les preocupa que la demanda de exportación de soja estadounidense pueda agotarse pronto a medida que se disponga de suministros sudamericanos.

* La agencia brasileña de cultivos Conab rebajó el jueves su previsión de la cosecha de soja del país en 2025-26 a 177,12 millones de toneladas, todavía un récord, si se confirma.

* Los futuros del maíz cayeron por ventas técnicas, ya que el contrato de referencia CBOT no pudo superar esta semana la resistencia del gráfico en la marca de US$4,50, anclada por la abundante oferta mundial.

* Una cosecha masiva de trigo en Argentina amenaza con competir con el maíz como cereal forrajero. La Bolsa de Cereales de Rosario elevó su estimación de la cosecha de trigo de Argentina 2025/26 a un récord de 27,7 millones de toneladas métricas, desde los 24,5 millones anteriores. (Reporte de Julie Ingwersen en Chicago; Reporte adicional de Peter Hobson en Camberra y Sybille de La Hamaide en París; Editado en Español por Javier Leira)