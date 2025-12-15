GRANOS - Soja cae a mínimos de siete semanas por decepcionantes exportaciones estadounidenses

Por P.J. Huffstutter

CHICAGO, 15 dic (Reuters) -

Los futuros de la soja del Chicago Board of Trade cayeron el lunes a su nivel más bajo en siete semanas, ya que los operadores de la oleaginosa continuaron deshaciéndose del riesgo en un contexto de preocupación por el ritmo de las exportaciones de Estados Unidos y las expectativas de una enorme cosecha en Brasil, dijeron operadores.

* Los futuros del trigo cayeron debido a que la gran cosecha de Argentina mantuvo la abundancia de suministros mundiales, según los operadores. Y los futuros del maíz se vieron presionados por el trigo forrajero argentino barato, que podría reducir la demanda de maíz.

* El contrato de soja más activo de la Bolsa de Chicago bajaba un 0,56% a US$10,7075 el bushel a las 1747 GMT. El trigo bajaba un 1,75% a US$5,2025 el bushel, y el maíz caía un 0,40% a US$4,39 el bushel.

* La soja bajó, ya que las compras chinas tras la tregua comercial con Estados Unidos decepcionaron a los operadores y se mantenían muy lejos de los 12 millones de toneladas que se habían anunciado.

* También sintieron la presión de arrastre de los datos publicados el viernes por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EEUU, que mostraron que los fondos de materias primas gestionados habían construido una posición larga neta masiva en futuros de soja CBOT a mediados de noviembre.

* Esto dejó el mercado propenso a episodios de liquidación de posiciones largas, dijo Chuck Shelby, presidente de Risk Management Commodities, una división de Zaner Ag Hedge. (Reporte adicional de Julie Ingwersen en Chicago, Michael Hogan en Hamburgo y Peter Hobson en Camberra; Editado en español por Javier Leira)