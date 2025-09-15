Granos: soja cae ante floja demanda china y el maíz sufre las perspectivas de una cosecha récord

PEKÍN, 15 sep (Reuters) -

La soja de Chicago retrocedía el lunes, rompiendo una racha alcista de dos sesiones, mientras la ausencia de demanda por parte de China seguía presionando al mercado. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) descendía un 0,29% a 10,43-2/8 dólares por bushel, a las 0325 GMT.

El viernes, el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, por sus siglas en inglés) fijó el rendimiento de la soja estadounidense en 53,5 bushels por acre, ligeramente por encima de lo esperado, frente a los 53,6 bushels de agosto.

Los agricultores estadounidenses están perdiendo miles de millones de dólares en ventas de soja a China a mitad de su temporada de comercialización principal, mientras se prolongan las conversaciones comerciales entre ambos países.

China, el principal comprador de soja del mundo, aún no ha comprado soja de la cosecha estadounidense de otoño.

Representantes estadounidenses y chinos concluyeron el domingo un primer día de conversaciones en Madrid, su cuarta reunión en cuatro meses en ciudades europeas con el objetivo de estabilizar las tensas relaciones comerciales bajo los aranceles del presidente Donald Trump.

Está previsto que las conversaciones se reanuden entre las 8 y las 10 de la mañana hora local (0600 a 0800 GMT) del lunes, con posibles conferencias de prensa programadas por las partes por la tarde.

Los analistas consideran improbable que se produzcan avances sustanciales. Las negociaciones de Madrid, junto con las perspectivas del USDA, también presionaron al mercado chino, con los futuros más activos de harina de soja de Dalian bajando un 1,46% y los futuros más activos de harina de colza de Zhengzhou cayendo un 2,04%, a las 0338 GMT. El maíz CBOT bajaba un 0,81% a 4,26-4/8 dólares el bushel ante las expectativas de una cosecha récord en Estados Unidos. El USDA elevó el viernes su estimación de producción de maíz estadounidense para 2025 a la cifra récord de 16.814 millones de bushels, frente a los 16.742 millones de bushels del mes anterior.

Sin embargo, los altos niveles de enfermedades fúngicas en los campos de maíz en todo el Medio Oeste de EEUU amenazan con reducir los rendimientos, dijeron los productores y expertos en cultivos. El trigo subía un 0,05% a 5,23-6/8 dólares el bushel, aunque la abundante oferta mundial siguió pesando en el ánimo. (Información de Ella Cao y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich y Eileen Soreng; editado en español por Patrycja Dobrowolska)