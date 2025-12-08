GRANOS: Soja cae bajo los US$11.000 por dudas sobre demanda de exportaciones estadounidenses

Por Julie Ingwersen

CHICAGO, 8 dic (Reuters) - Los futuros de la soja estadounidense cayeron el lunes bajo los US$11 por bushel por primera vez desde octubre, debido a la incertidumbre sobre si China comprará tanta oferta de Estados Unidos como espera Washington y porque el clima de los cultivos sudamericanos favorece las grandes cosechas, según analistas.

* Las grandes recolecciones de soja en Sudamérica podrían comenzar en aproximadamente un mes, de acuerdo a los analistas.

* Los futuros del maíz y del trigo siguieron la tendencia a la baja. Los operadores del mercado esperaban el informe mensual sobre la oferta y la demanda de cultivos que publicará el martes el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, así como la decisión sobre las tasas de interés de la Fed el miércoles.

* A las 1855 GMT, la soja de enero de la Bolsa de Chicago bajó 12 centavos a US$10,9325 por bushel. El maíz de marzo de CBOT cedió 2 centavos a US$4,4275 por bushel y el trigo de marzo perdió medio centavo a US$5,3525 por bushel.

* La soja ha caído desde el máximo de 17 meses de US$11,6950 alcanzado el mes pasado, después de que una tregua comercial entre Washington y Pekín reanudara las compras chinas de soja estadounidense.

* Pero el ritmo de las compras chinas ha decepcionado a los operadores. Incluyendo el anuncio del viernes de una venta de 462.000 toneladas métricas, las ventas totales de soja estadounidense a China desde la tregua han alcanzado unos 2,7 millones de toneladas, frente al objetivo de 12 millones de toneladas citado por las autoridades estadounidenses.

* El USDA confirmó el lunes nuevas ventas a China de otras 132.000 toneladas de soja estadounidense. "China sigue ralentizando sus compras", dijo Don Roose, presidente de U.S. Commodities, con sede en Iowa.

* Los corredores estarán observando de cerca para ver cómo el USDA ajusta su pronóstico de exportaciones de soja estadounidense para el año comercial 2025/26 que comenzó el 1 de septiembre de 2025.

* Mientras, las perspectivas de cosecha siguen siendo buenas en Brasil, el mayor productor y exportador de soja del mundo. Se pronostican lluvias generalizadas en todo el país esta semana, con los chubascos más intensos esperados en las zonas del sur, aliviando la preocupación por la sequía, dijo la firma meteorológica Vaisala en una nota a clientes.

* El maíz y el trigo encontraron un ligero apoyo subyacente en las previsiones del USDA publicadas el viernes, según las cuales los agricultores estadounidenses plantarán menos cereales el próximo año y dedicarán parte de su superficie a la soja. (Reporte de Julie Ingwersen en Chicago; Reporte adicional de Peter Hobson en Canberra y Gus Trompiz en París; Editado en Español por Natalia Ramos)