GRANOS: soja cae en Chicago, pero anota su primera alza anual en tres años

Por Renee Hickman

CHICAGO, EEUU, 31 dic (Reuters) - Los futuros de la soja de Chicago cayeron el miércoles pero registraron su primer alza anual en tres años, apoyados por el regreso de China al mercado estadounidense tras la tregua comercial de finales de octubre

* Aun así, la abundante oferta mundial limitó el avance

* En cambio, los futuros del trigo y el maíz registraron descensos anuales, presionados por la abundante oferta

* El contrato de soja más activo de la Bolsa de Chicago subió un 3,93% en 2025. El trigo bajó un 7,89% en el año y el maíz un 3,65%

* A las 17:33 GMT del miércoles, la soja más activa perdía 11,5 centavos, a US$10,5075 el bushel, mientras que el maíz subía 1 centavo, a US$4,415 el bushel

* El contrato de trigo más activo bajaba 2,5 centavos, a US$5,0825 el bushel

* A pesar de la tregua comercial con China, "el lado de la demanda de la ecuación sigue siendo un obstáculo para la soja, y lo vimos con las ventas semanales de exportación una vez más hoy", dijo Mike Zuzolo, presidente de Global Commodity Analytics

* El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó el miércoles de ventas de exportación de soja en la semana terminada el 18 de diciembre de 987.100 toneladas métricas

* "El maíz sigue siendo estelar en términos de demanda de exportación", agregó Zuzolo

* Los futuros del trigo se vieron presionados por el exceso de oferta mundial, dijo Zuzolo, que minimizó cualquier apoyo que pueda prestar la escalada en la guerra entre Rusia y Ucrania y la falta de progreso en las conversaciones de paz

* Los drones ucranianos dañaron el miércoles las infraestructuras energéticas rusas e interrumpieron las exportaciones de petróleo de Kazajistán. Ucrania figura entre los mayores exportadores mundiales de trigo y maíz

* La Bolsa de Cereales de Buenos Aires anunció el martes que la cosecha de trigo de Argentina en 2025/26 alcanzará la cifra récord de 27,8 millones de toneladas. El récord actual es de 22,4 millones de toneladas, de hace cuatro años

* Los mercados de cereales CBOT permanecerán cerrados el jueves por la festividad de Año Nuevo

(Reporte de Renee Hickman. Contribución de Ella Cao, Daphne Zhang y Lewis Jackson en Pekín y Sybille de La Hamaide en París Edición en español de Javier López de Lérida)