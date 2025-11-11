GRANOS Soja cae mientras mercado espera compras chinas

Por Heather Schlitz

CHICAGO, 11 nov (Reuters) - La soja de Chicago caía el martes por primera vez en tres sesiones, ya que el mercado se veía presionado por la falta de compras a gran escala por parte de China, el mayor importador mundial de la oleaginosa, a pesar de los anuncios previos de autoridades estadounidenses.

* El maíz subía, ya que los analistas evaluaban la calidad de la cosecha estadounidense, mientras que los precios del trigo se movían de manera volátil, mientras los operadores esperaban los datos oficiales de la oferta y la demanda mundiales de Estados Unidos del viernes, por primera vez en semanas, tras el cierre del Gobierno federal estadounidense.

* La soja más activa de la Bolsa de Chicago caía 1,25 centavos a US$11,2850 por bushel a las 1600 GMT. El maíz subía 1 centavo a US$4,3075 por bushel, y el trigo ganaba 0,5 centavos a US$5,3625 por bushel.

* China inició modestas compras de productos agrícolas estadounidenses tras una reunión de los líderes de ambos países, pero los operadores aún esperan operaciones más significativas de soja después de que la Casa Blanca dijera que Pekín se comprometió a adquirir 12 millones de toneladas para finales de 2025.

* "Han pasado 12 días desde que Estados Unidos y China han tenido algún tipo de acuerdo, y todavía no hemos visto ningún detalle específico por parte de los chinos", dijo Dan Basse, presidente de AgResource.

* La cosecha estadounidense de soja y maíz estaba casi terminada el domingo, con la recolección de soja finalizada en un 96% y la de maíz en un 92%, según un sondeo de Reuters entre analistas, que siguen sin estar seguros de si la sequedad y las enfermedades durante el periodo de crecimiento de la cosecha de maíz afectaron significativamente al rendimiento y la calidad.

* Los operadores también ajustaban posiciones antes de los informes sobre la oferta y la demanda de cultivos mundiales que publicará el viernes el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y que incluirán las primeras estimaciones de la cosecha estadounidense y mundial de la agencia desde septiembre debido al cierre del Gobierno. (Reporte de Heather Schlitz en Chicago. Reporte adicional de Naveen Thukral en Singapur y Michael Hogan en Hamburgo. Editado en Español por Manuel Farías)