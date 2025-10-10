Granos: Soja cae por dudas sobre avances comerciales entre EEUU y China

Por Heather Schlitz

CHICAGO, 10 oct (Reuters) - Los futuros de la soja en Chicago cayeron el viernes, ya que las restricciones comerciales anunciadas por China y la escalada retórica del presidente Donald Trump enfriaron las esperanzas de una resolución al enfrentamiento entre Washington y Pekín que ha detenido las compras chinas de soja de Estados Unidos.

* Trump dijo el viernes que no había razones para reunirse con el presidente de China, Xi Jinping, dentro de dos semanas en Corea del Sur, como estaba previsto, y añadió en un mensaje en la red social Truth Social que Estados Unidos está calculando un aumento masivo de los aranceles a las importaciones chinas.

* "Hay preocupación con las conversaciones comerciales de cara al futuro", dijo Don Roose, presidente de U.S. Commodities.

* El contrato de soja más activo en la Bolsa de Chicago bajaba 19,5 centavos a US$10,0275 el bushel a las 1530 GMT.

* El mercado de la soja ha tenido problemas con la ausencia de compras chinas de la nueva cosecha de Estados Unidos en un contexto de una guerra comercial más amplia de los dos países.

* La expansión por parte de China de los controles a la exportación de metales de tierras raras el jueves, seguida el viernes por el anuncio de Pekín de tarifas portuarias de represalia sobre los buques de propiedad u operados por intereses estadounidenses, redujo las expectativas de progreso para resolver la disputa comercial entre los países.

* Trump dijo que China ha estado enviando cartas a países de todo el mundo diciendo que planeaba imponer controles a la exportación de cada elemento de producción relacionado con las tierras raras.

* El maíz CBOT bajaba 5,75 centavos a US$4,1250 el bushel. El trigo CBOT bajaba 8,75 centavos a US$4,9750 dólares el bushel.

* Las previsiones de una oferta mundial récord de trigo, incluidas las grandes cosechas que se esperan en Argentina y Australia en las próximas semanas, pesaron sobre el mercado del grano.

* El maíz siguió a la baja al trigo, y la presión de la cosecha en el Medio Oeste de Estados Unidos también impulsó a la baja los futuros.

* El cierre del Gobierno federal de Estados Unidos también ha obligado a la administración Trump a retrasar la ayuda prevista para los agricultores afectados por la pérdida de ventas de exportación de soja a China. (Reporte de Heather Schlitz en Chicago. Información adicional de Gus Trompiz en París y Peter Hobson en Canberra. Editado en español por Javier Leira)