Granos: soja cae por falta de demanda china y trigo marca mínimos contractuales

Por Heather Schlitz

CHICAGO, EEUU, 22 sep (Reuters) - La soja de Chicago cayó a un mínimo de seis semanas el lunes, ya que una conversación telefónica la semana pasada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, no proporcionó señales de avance en las negociaciones sobre las exportaciones agrícolas, dijeron analistas.

* El trigo caía ante las expectativas de abundantes suministros mundiales.

* El maíz también bajaba mientras los operadores esperaban el informe sobre el avance de la cosecha en Estados Unidos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que se publicará más tarde en el día y por la mayor competencia de los productores de maíz de Argentina.

* La soja más activa de la Bolsa de Chicago bajaba 14,5 centavos, a US$10,11 por bushel, a las 1630 GMT. El trigo perdía 11,5 centavos, a US$5,11 el bushel, y el maíz caía 5 centavos, a US$4,1925 el bushel.

* "Todos estamos reduciendo nuestras expectativas de exportaciones a China", dijo Dan Basse, presidente de AgResource.

* China, el mayor importador de soja del mundo, ha dejado de comprar soja estadounidense, y en su lugar recurre a la oferta sudamericana.

* "Si no tenemos a China en esa franja de demanda, tenemos una ventana muy estrecha antes de que los brasileños exporten su suministro en enero", dijo Basse.

* La noticia de que Argentina eliminará las retenciones a la exportación de todos los cereales hasta el 31 de octubre ha presionado a los futuros del maíz y la soja de Chicago, ya que la medida impulsará la competitividad de las exportaciones argentinas de maíz y soja.

* La cosecha de maíz en Estados Unidos está en sus primeras etapas, y los operadores están vigilando los primeros informes de rendimiento para medir el impacto de las enfermedades de los cultivos y la sequía de finales de verano boreal que podría llevar al USDA a reducir sus estimaciones de producción el próximo mes.

* El trigo también se ve lastrado por la mejora de las perspectivas de cosecha en Australia y en el resto del mundo.