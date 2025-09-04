Granos: soja cae por la falta de demanda de China, maíz cotiza mixto

Por Karl Plume

CHICAGO, 4 sep (Reuters) - Los futuros de la soja estadounidense cayeron el jueves por tercer día consecutivo a su nivel más bajo en dos semanas y media, ya que la falta de ventas a China pesó sobre el mercado y mientras los agricultores estadounidenses se preparan para recoger una gran cosecha.

* El maíz cotizó mixto ante las expectativas de una cosecha récord en Estados Unidos y la presión derivada de la caída de la soja, mientras que las compras de oportunidad y el apoyo técnico mantuvieron un suelo bajo los precios.

* El trigo, por su parte, cayó a nuevos mínimos contractuales debido a la abundante oferta mundial.

* Los precios del maíz y la soja se han debilitado en general esta semana, a pesar de la preocupación de que las previsiones de producción del Gobierno estadounidense no hayan ajustado los descensos de rendimiento debidos a la presión de las enfermedades en zonas del cinturón agrícola del Medio Oeste.

* No obstante, se prevé que la cosecha de maíz sea récord, mientras que la de soja será probablemente una de las mayores de la historia.

* La falta de compras de soja estadounidense de nueva cosecha por parte de China, en un contexto de tensiones comerciales entre Pekín y Washington, enturbia las perspectivas de la demanda.

* Una cumbre de líderes del "Sur Global" encabezada por el presidente chino Xi Jinping en Pekín esta semana avivó aún más las dudas sobre una rápida resolución del conflicto comercial.

* El Departamento de Agricultura de Estados Unidos publicará los datos semanales de ventas de exportación a primera hora del viernes.

* La soja de noviembre del mercado de Chicago bajó 4 centavos a US$10,275 el bushel a las 1552 GMT, el nivel más bajo desde el 12 de agosto. El contrato rompió el soporte técnico en sus medias móviles de 100 y 200 días, pero mantuvo el soporte en torno a su media de 50 días.

* El maíz de diciembre subió 0,5 centavos a US$4,185 el bushel tras mantener el soporte gráfico en su media móvil de 50 días.

* El trigo de diciembre de CBOT tocó un mínimo contractual de US$5,145 y bajó 4,5 centavos a US$5,175.

* El contrato al contado de septiembre, poco negociado, se quedó a menos de 0,75 centavos de su mínimo contractual, mientras que todos los demás contratos tocaron mínimos de por vida.

(Información adicional de Gus Trompiz en París y Bernadette Christina en Yakarta; Editado en español por Juana Casas)