GRANOS: soja cae tras decisión Corte Suprema EE. UU. sobre aranceles

Por Heather Schlitz

CHICAGO, 20 feb (Reuters) -

Los futuros de soja de Chicago cayeron el viernes, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara los amplios aranceles del presidente Donald Trump, frenando un repunte que había comenzado el 4 de febrero cuando el republicano dijo que China realizaría compras adicionales de soja estadounidense

Analistas dijeron que podría ser menos probable que China lleve adelante otra gran compra de soja que Trump ha estado promocionando durante varias semanas en ausencia de aranceles como medida correctiva

El maíz se mantuvo sin cambios y el trigo alcanzó su punto más alto desde junio gracias a un repunte de cobertura de posiciones cortas. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) cayó 2,5 centavos a US$11,3825 el bushel a las 1730 GMT

Para los actores del mercado que siguen de cerca a China, el mayor importador de soja del mundo, la decisión ha añadido más incertidumbre a un mercado ya volátil. El trigo CBOT subió 13,50 centavos a US$5,73 el bushel, alcanzando su punto más alto desde fines de junio en un gráfico continuo. Las coberturas de posiciones cortas por parte de los inversores, alentadas por las preocupaciones sobre el impacto de las sequías y los daños invernales en las zonas de trigo de Estados Unidos, han impulsado los precios del trigo por encima de los niveles de resistencia de los gráficos

Los suministros mundiales de trigo podrían reducirse en la temporada 2026/27, mientras que la producción de maíz también podría disminuir, dijo el jueves el Consejo Internacional de Cereales. El maíz CBOT subió 1,50 centavos a US$4,2725 por bushel sin ninguna noticia nueva para que los actores del mercado operen

El USDA proyectó que las plantaciones de maíz en Estados Unidos caerán en 2026 desde el máximo de 89 años alcanzado el año pasado. (Reporte de Heather Schlitz en Chicago, reporte adicional de Gus Trompiz en Paris y Naveen Thukral en Singapur. Editado en español por Javier Leira)