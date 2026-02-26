GRANOS: soja cede por toma de ganancias tras alcanzar máximo en 20 meses gracias a expectativas de demanda

Por Karl Plume

CHICAGO, 26 feb (Reuters) - Los futuros de la soja estadounidense subieron el jueves hasta alcanzar su nivel más alto desde mediados de 2024, gracias a las esperanzas de un aumento de la demanda de biocombustibles en Estados Unidos y de las importaciones chinas, antes de que el mercado se relajara en una retirada para recoger beneficios

* Los futuros del maíz también bajaron debido a la toma de ganancias y las ventas técnicas, y a que las ventas semanales de maíz para exportación cayeron por debajo de las expectativas comerciales, mientras que el trigo se fortaleció tras tres sesiones de pérdidas

* Los futuros de soja de mayo de la Bolsa de Comercio de Chicago perdieron 8 centavos, a US$11,5625 el bushel, a las 1815 GMT, después de que el contrato más activo escalara hasta su nivel más alto en 20 meses. Los futuros de aceite de soja avanzaron por cuarto día seguido y alcanzaron su mayor nivel desde mediados de septiembre de 2023

* Ambos mercados subieron tras la noticia del miércoles de que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos enviaría su propuesta de nuevos mandatos de mezcla de biocombustibles a la Casa Blanca, con una norma que se espera que se finalice a finales de marzo. La medida acerca al mercado al fin de la reciente incertidumbre sobre la demanda de biocombustibles y materias primas como la soja

Un reporte de Reuters del jueves en el que se indicaba que el Gobierno de Estados Unidos tiene previsto reasignar al menos el 50% de las obligaciones exentas de mezcla de biocombustibles a las grandes refinerías, conocidas como exenciones para pequeñas refinerías o SRE, supuso un apoyo adicional

Las dudas sobre la demanda de soja por parte de China, el principal importador, en medio de la incertidumbre arancelaria y antes del viaje del presidente estadounidense Donald Trump al país esta primavera, mantuvieron al mercado en vilo

El trigo con entrega en mayo en Chicago subió 3,75 centavos, a US$5,735 el bushel, tras retroceder desde el máximo de tres meses alcanzado esta semana

El maíz de mayo bajó 1,25 centavos, a US$4,4075 el bushel, cayendo desde el máximo de un mes y medio, después de que los datos semanales de Estados Unidos mostraran una caída de las ventas de exportación hasta un mínimo en siete semanas. (Reporte adicional de Naveen Thukral en Singapur y Gus Trompiz en París. Editado en español por Juana Casas)