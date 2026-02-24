GRANOS: soja, cerca de máximo de tres meses con los operadores pendientes de la demanda de China

Por Tom Polansek

CHICAGO, 24 feb (Reuters) - Los futuros de la soja en la Bolsa de Comercio de Chicago subían hasta situarse cerca de un máximo de tres meses el martes, porque se disipaba la preocupación por la política arancelaria estadounidense, que perjudica las posibles ventas al principal importador, China.

* Los futuros del maíz y el trigo bajaban. * Los operadores estaban atentos a la reacción de China después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el viernes los aranceles recíprocos globales del presidente Donald Trump, que anunció un nuevo tipo general del 10%, que más tarde dijo que subiría al 15%.

* China está siguiendo de cerca las políticas estadounidenses y decidirá "a su debido tiempo" si ajusta las contramedidas a los aranceles estadounidenses, dijo un funcionario del Ministerio de Comercio chino. Pekín está dispuesto a mantener consultas francas durante la próxima ronda de conversaciones económicas y comerciales entre Estados Unidos y China, añadió el funcionario.

* "El hecho de que sigan en modo negociación es positivo para el mercado", dijo Jim Gerlach, presidente de A/C Trading en Indiana. * Los futuros de la soja más activos del CBOT subían 6 centavos, a US$11,5575 por bushel, a las 1645 GMT, tras marcar el lunes su nivel más alto desde el 18 de noviembre, en US$11,65, antes de cerrar a la baja. * El trigo CBOT bajaba 1,25 centavos, a US$5,7250 por bushel, tras alcanzar el lunes un máximo desde el 23 de junio, de US$5,835. El maíz retrocedía 2,75 centavos, a US$4,375 por bushel.

* "La soja espera despertar el interés comprador de China, que acaba de regresar de las vacaciones del Año Nuevo Lunar", dijo Andrey Sizov, director de la consultora Sovecon.

