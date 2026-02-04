GRANOS-Soja en Chicago alcanza máximo en dos meses tras comentarios de Trump sobre compras chinas

Por Heather Schlitz

CHICAGO, 4 feb (Reuters) -

Los futuros de soja de la Bolsa de Chicago alcanzaron el miércoles ⁠su máximo en ⁠dos meses tras los comentarios del presidente Donald Trump sobre la compra de más soja estadounidense por parte de China, dijeron ⁠operadores.

En una ‌publicación ​en su plataforma Truth Social, Trump dijo que China "está aumentando la cantidad ​de soja a 20 millones de toneladas para la temporada actual (¡y ‌se ha comprometido a comprar 25 millones de ‌toneladas para la próxima ​temporada!)".

A finales de enero, China había comprado aproximadamente 12 millones de toneladas métricas de soja estadounidense, cumpliendo así el compromiso de comprar ese volumen antes de finales de febrero.

China, con diferencia el mayor comprador de soja estadounidense, había abandonado el mercado estadounidense durante la prolongada guerra comercial entre ambos países. Los operadores del mercado siguen de cerca ⁠a Pekín para detectar cualquier indicio de nueva demanda. El contrato de soja más activo subía ​29,25 centavos a 10,9525 dólares por bushel.

Los futuros del aceite de soja continuaron con el avance del día anterior, respaldados por las nuevas directrices del Gobierno estadounidense sobre los créditos fiscales para los biocombustibles, una importante fuente de demanda de aceite de soja. El aceite de soja, subía 0,60 centavos hasta situarse ⁠en 55,11 centavos por libra.

El Departamento del Tesoro de EEUU publicó el martes ​una actualización de las directrices sobre créditos fiscales para biocombustibles, una medida que fue bien recibida por los operadores, ya que aporta claridad a los productores de biocombustibles. El maíz de ‍la CBOT se mantenía sin cambios en 4,28 dólares, mientras que el trigo de la CBOT bajaba 4 centavos a 5,2450 dólares el bushel.

La abundante oferta mundial siguió limitando los precios de los cereales, ya que los operadores comenzaron a esperar ​las previsiones mundiales de cosechas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos el próximo martes para obtener nuevas orientaciones. (Reporte de Heather Schlitz en Chicago. Reporte adicional de Gus Trompiz en Paris, Daphne Zhang ‍y Lewis Jackson en Pekín; Editado en español por Javier Leira)