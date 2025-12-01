GRANOS - Soja en EE. UU. baja a la espera de las ventas a China; el maíz y el trigo caen

Por Julie Ingwersen

CHICAGO, EEUU, 1 dic (Reuters) - Los futuros de la soja estadounidense retrocedían el lunes desde un máximo de una semana debido a la falta de nuevas ventas de soja a China, el principal comprador, y a las persistentes dudas sobre si el país asiático importará 12 millones de toneladas métricas de la oleaginosa en 2025.

* Los futuros del maíz caían por la toma de ganancias, mientras que las perspectivas de abundantes suministros mundiales de grano presionaron al trigo.

* A las 18:31 GMT, los futuros de la soja de enero de la Bolsa de Chicago perdían 9 centavos, a US$11,2875 por bushel, tras haber subido más temprano a US$11,4225, el precio más alto del contrato desde el 20 de noviembre.

* El maíz para marzo bajaba 3 centavos, a US$4,4475 por bushel, retrocediendo tras no poder superar la resistencia gráfica de su promedio móvil de 200 días cerca de US$4,49.

* El trigo para el mismo mes retrocedía 4,25 centavos, a US$5,3425 el bushel.

* La ralentización de las ventas de soja estadounidense a China siguió centrando la atención del mercado.

* "La soja lideró el camino a la baja ante la falta de confirmación de cualquier venta rápida a China de nuevo esta mañana", escribió Arlan Suderman, economista jefe de materias primas de StoneX, en una nota a clientes.

* China comenzó a comprar soja, trigo y sorgo estadounidenses tras la tregua comercial entre Washington y Pekín en octubre. El Gobierno estadounidense ha confirmado más de 2 millones de toneladas de ventas de soja desde el 30 de octubre.

* Sin embargo, la ralentización de la contratación ha suscitado el temor a que China pueda comprar menos que la previsión de los miembros del gabinete estadounidense de 12 millones de toneladas de soja estadounidense para finales de este año, un objetivo que Pekín no ha confirmado.

* El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó de que las ventas de soja del país para la semana terminada el 23 de octubre fueron de 1.449.900 toneladas métricas, en línea con las estimaciones comerciales, pero no hubo ninguna a China, según una puesta al día de datos retrasados.

* La competencia de las cosechas sudamericanas sigue siendo motivo de preocupación. La correduría StoneX recortó su previsión para la cosecha de soja brasileña a 177,2 millones de toneladas, menos que los 178,9 millones de hace un mes, pero aún así un récord. StoneX estimó la producción total de maíz de Brasil en 2025/26 en 134,4 millones de toneladas, un 0,6% menos que su anterior previsión mensual. (Reporte de Julie Ingwersen; contribución de Michael Hogan en Hamburgo y Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín; edición en español de Javier López de Lérida)