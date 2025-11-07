GRANOS-Soja en EE. UU. repunta mientras mercado evalúa demanda china, trigo cae

Por Renee Hickman

CHICAGO, 7 nov (Reuters) - Los precios de la soja en Chicago se fortalecieron el viernes en un rebote de compra de oportunidad tras una fuerte caída el jueves, mientras los operadores evaluaban las perspectivas de más ventas estadounidenses a China luego de la tregua en la guerra comercial entre ambos países.

* El trigo cayó por las ventas estadounidenses recientes a China, menores de lo esperado, y la atención volvió a centrarse en los grandes suministros mundiales.

* El maíz apenas varió, pero se enfrentó a los vientos en contra de una mayor oferta a medida que se acerca la finalización de la cosecha estadounidense.

* La soja más activa de la Bolsa de Chicago subía 8 centavos a US$11,155 el bushel a las 1724 GMT. El trigo caía 7 centavos a US$5,285 el bushel, mientras que el maíz cedía 0,5 centavos a US$4,2825 el bushel.

* China reanudó modestas compras de productos agrícolas estadounidenses, pero los operadores esperaban compras más significativas de soja después de que la Casa Blanca dijera que Pekín se comprometía a comprar 12 millones de toneladas de soja estadounidense para finales de 2025.

* China restaurará la elegibilidad de tres empresas estadounidenses para exportar soja a China. Pero faltaron detalles en una ceremonia de firma de compras de soja el jueves.

* Los precios del trigo se enfrentan a vientos en contra por la aceleración de las exportaciones de Rusia y la competencia de las nuevas cosechas que comienzan en los exportadores del hemisferio sur, Argentina y Australia. (Reportaje de Renee Hickman en Chicago. Información adicional de Michael Hogan en Hamburgo y Naveen Thukral en Singapur. Editado en español por Juana Casas)