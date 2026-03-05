Granos-soja, maíz y trigo suben en chicago en línea con el petróleo y con la atención puesta en irán

Por Heather Schlitz

CHICAGO, EEUU, 5 mar (Reuters) -

Los futuros de cereales y soja de Chicago subieron el jueves, ‌respaldados por el ‌aumento ⁠de los precios del crudo, ya que el conflicto en Oriente Medio siguió interrumpiendo el suministro, según informaron operadores y analistas.

Sin ​embargo, la ⁠abundante ⁠oferta mundial de cereales y la fortaleza del dólar siguieron frenando los ​precios de los cereales. El contrato de soja más activo en la Bolsa ‌de Comercio de Chicago subía 6,75 centavos, ​a 11,765 dólares por bushel, a ​las 1650 GMT. El trigo CBOT subía 12 centavos, a 5,8025 dólares por bushel, y el maíz CBOT ganaba 6,25 centavos, a 4,5025 dólares por bushel.

Los precios de Chicago habían bajado ligeramente el miércoles, ya que las expectativas de los inversores ​de que el conflicto fuera breve estabilizaron los precios del petróleo y apoyaron a los mercados bursátiles.

Sin ⁠embargo, el crudo subió bruscamente el jueves, ya que el cierre del estrecho de Ormuz ‌siguió interrumpiendo el suministro de Oriente Medio y llevó a algunas refinerías de otras partes del mundo a reducir su producción.

Los mercados de cereales pueden reaccionar a los movimientos del crudo, en parte porque los biocombustibles absorben grandes cantidades de soja y maíz como materia prima.

La subida paralela del dólar, que ha ‌atraído la demanda por refugio de los inversores durante el conflicto con Irán, ⁠ha actuado como freno para los cereales estadounidenses.

El nerviosismo por la ‌guerra contribuyó a que los cereales y la soja alcanzaran ⁠máximos de varios meses a principios de semana, pero ⁠los fundamentos de la oferta y la demanda siguieron siendo un lastre.

Brasil está cosechando lo que se espera que sea una cosecha récord de soja, lo que podría frenar la demanda china de soja estadounidense.

Mientras tanto, las ‌lluvias en algunas zonas de ​cultivo de trigo de invierno de Estados Unidos están mejorando las perspectivas de producción, ya que los cultivos salen de su letargo. (Reporte de Heather Schlitz en Chicago. Contribución de Naveen Thukral en Singapur y ‌Gus Trompiz en París; edición en español de Javier López de Lérida)