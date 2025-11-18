GRANOS-Soja retrocede tras marcar máximo desde junio de 2024 por las compras chinas

Por Tom Polansek

CHICAGO, 18 nov (Reuters) - Los futuros de la soja estadounidense bajaron el martes tras alcanzar su nivel más alto desde junio de 2024, debido a las fuertes compras de suministros estadounidenses por parte de China.

* El trigo también alcanzó un máximo de varios meses, mientras que los futuros del maíz subieron.

* El Departamento de Agricultura (USDA) confirmó que China compró 792.000 toneladas métricas de soja estadounidense, después de que los operadores dijeran a Reuters el lunes que el comerciante de granos estatal chino COFCO compró alrededor de 840.000 toneladas métricas para su envío en diciembre y enero.

* Los precios de los futuros de la soja retrocedieron tras subir el lunes.

* "Los futuros de la soja recibieron ayer el apoyo de las noticias chinas", dijo CHS Hedging en una nota.

* El contrato de soja más activo en la Bolsa de Chicago bajó 2 centavos a US$11,5525 el bushel a las 1830 GMT, después de haber llegado a US$11,6950 más temprano. Los precios han subido un 13% en el último mes.

* China evitó previamente la soja estadounidense durante su guerra comercial con Washington y está lidiando con una superabundancia tras importar cargamentos de Sudamérica. Las compras del lunes fueron las mayores desde una cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y su par chino Xi Jinping en Corea del Sur el mes pasado.

* La Casa Blanca dijo el mes pasado que China había acordado comprar 12 millones de toneladas de soja estadounidense este año. Pekín aún estaba lejos de ese objetivo.

* Sin embargo, esos grandes volúmenes justificarían el repunte de la soja en las últimas semanas, dijo Dennis Voznesenski, analista del Commonwealth Bank de Sydney. "Si China compra la cantidad de la que ha hablado, es mucha soja y no queda mucho tiempo del año para comprarla", dijo.

* Mientras tanto, un cargamento de harina de soja argentina pasó la aduana china, dijeron dos operadores con sede en China, marcando el primer envío de este tipo desde que Pekín aprobó tales importaciones en 2019 y señalando un nuevo canal comercial con el principal exportador mundial de harina de soja.

* El trigo CBOT subió 1,25 centavos a US$5,5975 el bushel tras subir más temprano a US$5,6325, el nivel más alto desde julio.

* El maíz subió 1,50 centavos a US$4,3625 el bushel. Se acercó al máximo de la semana pasada de US$4,4275, el más alto desde junio. (Reporte de Tom Polansek en Chicago, Peter Hobson en Canberra y Sybille de La Hamaide en París. Editado en español por Natalia Ramos)