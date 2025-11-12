GRANOS-Soja se mantiene firme a la espera de datos USDA; débil demanda china limita las ganancias

Por Renee Hickman

CHICAGO, 12 nov (Reuters) - La soja de Chicago subió ligeramente el miércoles ya que los operadores ajustaron posiciones antes de la publicación el viernes de datos de Estados Unidos sobre oferta y demanda mundiales, la primera actualización en semanas, pero los precios se vieron limitados por la falta de grandes compras chinas.

* El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subía 1,75 centavos a US$11,29 el bushel a las 1727 GMT.

* "El mercado ha estado ausente de cualquier información fundamental del USDA debido al cierre del gobierno", dijo Brian Splitt, estratega jefe de AgMarket.net.

* Los inversores están particularmente atentos a los movimientos en las cifras de rendimiento, dijo Splitt, ya que el mercado se prepara para la publicación de dos meses de datos a la vez.

* Splitt añadió que los operadores están siguiendo los progresos de China hacia los 10.000.000 de toneladas de soja que se comprometió a comprar para finales de año.

* China sólo ha realizado modestas compras de productos agrícolas estadounidenses desde que los líderes de ambos países se reunieron el mes pasado.

* Mientras tanto, la unidad de semillas oleaginosas de la empresa china COFCO declaró el lunes que ha firmado acuerdos para comprar soja, aceite de soja, aceite de palma y otros productos agrícolas brasileños por valor de más de US$10.000 millones. El comunicado no mencionaba ninguna compra estadounidense.

* China está lidiando con un exceso de soja tras meses de importaciones récord, lo que ensombrece las perspectivas de grandes compras estadounidenses.

* El maíz subió 1,75 centavos a US$4,3375 el bushel por la preocupación de que la sequía y las enfermedades durante el período de crecimiento de la cosecha de maíz de Estados Unidos afectaron significativamente el rendimiento y la calidad. El trigo bajó 1,25 a US$5,3475 el bushel.

(Reportaje de Renee Hickman en Chicago. Reporte adicional de Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín y Sybille de La Hamaide en París, edición de Philippa Fletcher)