GRANOS-Soja sube a máximo de tres meses por la expectativa de una mayor demanda en China

Por Heather Schlitz

CHICAGO, 18 feb (Reuters) - Los futuros de soja de Chicago alcanzaron su precio más alto en tres meses el miércoles, respaldados por los altos niveles de trituración en Estados Unidos y las expectativas de más compras chinas de soja estadounidense, dijeron analistas.

* El trigo se recuperaba tras la caída del 2% el martes debido a operaciones técnicas; además, los riesgos climáticos y la rápida finalización de las últimas conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania elevaron la incertidumbre en el mercado.

* El maíz oscilaba entre alzas y bajas por la falta de noticias recientes.

* El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago subía 3,75 centavos, a US$11,3725 por bushel a las 1615 GMT.

* La soja se recuperó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo a principios de este mes que China está considerando comprar 8 millones de toneladas métricas más, y de un artículo de prensa que dijo que la tregua comercial podría prolongarse hasta un año.

* "Los fondos siguen siendo optimistas sobre la soja, y hay esperanzas de que China compre soja de cosechas antiguas", dijo Nathan Losey, analista de AgResource. "Pero esa noticia data de hace un par de semanas y no hemos visto nada nuevo, por lo que el mercado podría estar cansado del tema".

* Las vacaciones del Año Nuevo Lunar en China esta semana han moderado las esperanzas de compras inmediatas.

* Se espera que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos presente esta semana a la Casa Blanca las cuotas propuestas de mezcla de biocombustibles para 2026 para su revisión final, dijeron fuentes a Reuters.

* La molienda de soja en Estados Unidos alcanzó en enero su nivel más alto para el primer mes del año, mientras que las existencias de aceite de soja se dispararon a su nivel más alto desde abril de 2023, según los datos mensuales de la Asociación Nacional de Procesadores de Semillas Oleaginosas publicados el martes.

* El trigo CBOT ganaba 6,25 centavos, a US$5,44 por bushel, y el maíz subía 0,75 centavos, a US$4,27 el bushel. (Reporte de Heather Schlitz; edición en español de Javier López de Lérida)