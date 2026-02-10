GRANOS-Soja sube en Chicago gracias al optimismo sobre las exportaciones de EEUU

Por Julie Ingwersen

CHICAGO, 10 feb (Reuters) -

Los futuros de la soja en la Bolsa de Chicago subieron casi un 1% el martes gracias al optimismo sobre la demanda de suministros estadounidenses, dijeron analistas, pero se mantuvieron por debajo del máximo de dos meses alcanzado la semana pasada

Los futuros del maíz y el trigo registraron ligeras variaciones en una jornada volátil, después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos elevara en su informe mensual su previsión de exportaciones de maíz estadounidense para la actual campaña comercial

A las 1911 GMT, los futuros de soja de marzo de la Bolsa de Comercio de Chicago

subían 9,75 centavos a US$11,2050 por bushel. El contrato alcanzó los US$11,3775 la semana pasada, su nivel más alto en dos meses. El maíz de marzo de la CBOT bajó 0,25 centavos a US$4,2850 por bushel, mientras que el trigo de marzo cotizó sin cambios, en US$5,2875 por bushel

La soja subió a pesar de los datos bajistas del informe mensual de oferta y demanda del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). La agencia elevó su estimación de la producción de soja en Brasil, el principal proveedor mundial de esta semilla oleaginosa, a 180 millones de toneladas métricas, desde su estimación anterior de 178 millones y por encima de la media de las estimaciones de los analistas, que era de 179,39 millones

El USDA mantuvo sin cambios su previsión de las existencias de soja de Estados Unidos al final de la actual campaña comercial en 350 millones de bushels. Algunos corredores siguen siendo optimistas y creen que las exportaciones de soja de Estados Unidos aumentarán, lo que podría reducir las existencias de esta semilla oleaginosa, a la luz de la declaración del presidente Donald Trump la semana pasada de que China había aumentado su objetivo de compras de soja estadounidense en el marco de una tregua comercial. La fortaleza de los futuros del aceite de soja sirvió de apoyo. Los futuros del aceite de soja del CBOT alcanzaron máximos históricos en todos los contratos, impulsados esta semana por el optimismo sobre un pacto comercial entre Estados Unidos y la India que podría impulsar la demanda de exportación junto con la demanda del sector de los biocombustibles

Los futuros del maíz y el trigo se vieron lastrados por la abundancia de la oferta mundial, y el trigo también perdió el apoyo que le había brindado recientemente el clima, al remitir el frío intenso en las zonas de producción del hemisferio norte

En Rusia, el aumento de la demanda de los importadores y el mal tiempo en los puertos respaldaron los precios de exportación del trigo la semana pasada, superando las previsiones de una nueva cosecha fuerte, dijeron analistas

En tanto, el Ministerio de Agricultura de Francia elevó ligeramente su estimación de siembra para 2026 para la principal cosecha de trigo del país, confirmando su expectativa de una superficie ampliada en comparación con el año pasado. (Reporte de Julie Ingwersen; reporte adicional de Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín, y Gus Trompiz en Paris; editado en español por Javier Leira)