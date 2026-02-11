GRANOS: soja sube en Chicago, operadores evalúan la demanda de China

Por Julie Ingwersen

CHICAGO, 11 feb (Reuters) -

Los futuros de soja de Chicago subieron el miércoles gracias a las compras técnicas y a las esperanzas de una mayor demanda china, dijeron analistas, con el contrato de referencia volviendo a alcanzar el máximo de dos meses establecido la semana pasada

El trigo subió alrededor de un 2% debido a lo que pareció ser una cobertura de posiciones cortas impulsada por fondos, mientras que los futuros del maíz cayeron. A las 1855 GMT, los futuros de soja de marzo de la Bolsa de Comercio de Chicago subían 3 centavos a US$11,2550 por bushel, tras alcanzar los US$11,2825, el máximo del contrato desde el 6 de febrero. El trigo de marzo de la CBOT subió 10,5 centavos a US$5,3875 por bushel, mientras que el maíz de marzo bajó 0,5 centavos a US$4,2825 por bushel

Donald Trump dijo la semana pasada que China había aumentado su objetivo de compras de soja estadounidense, y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en un informe mensual sobre las cosechas mundiales publicado el martes, afirmó que "se ha informado que China está considerando comprar más soja estadounidense"

Brasil, el mayor productor y exportador mundial de soja, ha comenzado a trillar una cosecha récord de soja que se espera que domine el mercado mundial de exportación en los próximos meses. Pero la perspectiva de que China compre más cargamentos de soja estadounidense en el marco de una tregua comercial ha impulsado el mercado de futuros

El trigo subió a pesar de la falta de noticias. Los fondos de materias primas mantienen una importante posición corta neta en los futuros de trigo del CBOT, lo que deja al mercado vulnerable a episodios de cobertura de posiciones cortas

Los futuros del maíz bajaron. El mercado ignoró la confirmación por parte del USDA de ventas privadas de 230.560 toneladas métricas de maíz estadounidense a destinos desconocidos

