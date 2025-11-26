GRANOS-Soja sube en Chicago, operadores evalúan las compras de China

Por Renee Hickman

CHICAGO, 26 nov (Reuters) -

Los futuros de la soja en Chicago subían el miércoles, ya que los operadores estaban atentos a las compras chinas en el marco de una tregua comercial bilateral y ajustaban posiciones antes del feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos, dijeron analistas.

El mercado de la oleaginosa se mantenía apuntalado por indicios de demanda china, y operadores dijeron a Reuters que China compró al menos 10 cargamentos de soja estadounidense desde el martes.

Eso siguió a una llamada el lunes entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, durante la cual Trump dijo que había presionado a Xi para acelerar y aumentar las compras de Pekín de productos estadounidenses.

Sin embargo, las dudas sobre si Pekín comprará los 12 millones de toneladas métricas citados por Washington como objetivo acordado para finales de diciembre mantenían el mercado a raya.

El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subía 8,5 centavos a 11,3325 dólares por bushel a las 1803 GMT.

El trigo CBOT subía 4,25 centavos a 5,435 dólares el bushel, mientras que el maíz CBOT subía 7,5 centavos a 4,4575 dólares el bushel.

La Bolsa de Chicago cerrará el jueves por la festividad del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y se espera que las operaciones sean relativamente escasas durante la sesión reducida del viernes.

El mercado del maíz también se fortaleció al considerar los operadores las compras de soja estadounidense por parte de China, dijeron analistas.

En el trigo, una fuerte caída de las exportaciones de Ucrania debido a una cosecha retrasada por la lluvia y los ataques rusos en la infraestructura ferroviaria apoyaron los futuros mientras continuaba la incertidumbre sobre las perspectivas de un acuerdo de paz con Rusia.

(Reporte de Renee Hickman en Chicago. Reporte adicional de Gus Trompiz en Paris y Peter Hobson en Camberra. Editado en español por Javier Leira)