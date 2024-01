Por Karl Plume

CHICAGO, EEUU, 23 ene (Reuters) - Los futuros de la soja estadounidense subieron el martes por segunda sesión consecutiva gracias a compras técnicas y coberturas cortas tras los mínimos de varios años de la semana pasada, aunque la escasa demanda y la mejora de las condiciones meteorológicas en Brasil, principal exportador, limitaron las ganancias.

* Los futuros del trigo y el maíz de Chicago cotizaron mixtos, ya que la escasa demanda y los abundantes suministros anclaron los precios y contrarrestaron las compras técnicas y la cobertura de posiciones cortas.

* "Tenemos un poco de rebote técnico de la marca de 12 dólares (por bushel) en la soja y eso está aliviando la condición de sobreventa en el mercado", dijo Ted Seifried, estratega jefe de mercado de Zaner Group.

* "Pero no se ve ninguna señal en el mercado de que haya una catástrofe en Brasil. No se ha visto que el USDA o la Conab hayan recortado drásticamente la cosecha brasileña (...) y China no está comprando soja estadounidense de forma agresiva", agregó.

* Aunque los analistas han recortado las previsiones para la soja y el maíz de Brasil debido a la sequía, la mejora de las lluvias podría limitar las pérdidas, mientras que Argentina se encamina hacia una cosecha abundante.

* La soja para marzo de la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subía 7,5 centavos, a 12,3175 dólares el bushel, a las 1817 GMT, en un nuevo repunte tras la caída de la semana pasada a 12,01 dólares, el menor nivel para un contrato más activo desde noviembre de 2021.

* El maíz para marzo bajaba 0,5 centavos, a 4,4525 dólares por bushel, después de golpear la resistencia por encima de su media móvil de 10 días.

* El trigo para el mismo mes perdía 0,75 centavos, a 5,9575 dólares el bushel.

* En el maíz, la atención se centraba en la siembra de la segunda cosecha anual de Brasil. Los pronosticadores esperan una menor producción.

* Las dudas sobre la demanda china también planeaban sobre el mercado, ya que los suministros brasileños suponen una dura competencia para la soja y el maíz estadounidenses. (Reporte adicional de Gus Trompiz en París y Naveen Thukral en Singapur. Editado en español por Javier Leira)