GRANOS: soja sube en Chicago, trigo cae

PEKÍN, 2 mar (Reuters) - Los futuros de la soja de Chicago subían el lunes, siguiendo las ganancias en los precios del aceite de soja después de que el petróleo se disparara en medio del conflicto militar en Oriente Medio.

Sin embargo, la cosecha récord de soja en Brasil y la incertidumbre sobre la demanda de China frenaron las ganancias. El trigo, en tanto, retrocedió desde un máximo anual alcanzado el viernes, mientras que los precios del maíz se mantuvieron estables.

El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subía un 0,3% a US$11,7450 el bushel a las 0109 GMT del lunes. El aceite de soja ganaba un 2,2% a 63,22 centavos por libra.

El trigo CBOT caía un 0,25% a US$5,9 el bushel. El maíz cotizaba estable en US$4,4850 el bushel.

Los precios del petróleo subían un 7% a su nivel más alto en meses, debido a que Irán e Israel intensificaron sus ataques en Oriente Medio. El aceite de soja suele seguir la evolución del crudo, ya que se utiliza en biocombustibles como sustituto de los combustibles fósiles.

La demanda china de soja estadounidense sigue sin estar clara después de que la Corte Suprema anulara varios aranceles estadounidenses, lo que llevó al presidente Donald Trump a introducir otros nuevos.

Mientras tanto, los operadores están vigilando los obstáculos logísticos en Brasil, donde los camioneros se enfrentan a retrasos inusualmente largos para entregar la soja en el puerto de Miritituba, lo que supone una carga para uno de los principales centros de exportación mundiales de este cultivo.

Las lluvias y el clima templado en el cinturón agrícola de las llanuras de EEUU han aliviado las preocupaciones sobre las condiciones de los cultivos de trigo de invierno. (Reporte de Ella Cao y Lewis Jackson; Editado en español por Javier Leira)