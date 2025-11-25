GRANOS-Soja sube mientras los operadores esperan más compras chinas

Por P.J. Huffstutter

CHICAGO, EEUU, 25 nov (Reuters) -

Los futuros de soja subían levemente el martes en Chicago, después de que los comentarios de funcionarios del Gobierno de Donald Trump reforzaron las expectativas de nuevas compras chinas en el marco de una tregua comercial bilateral, dijeron analistas.

* Las compras chinas de soja estadounidense van "de acuerdo a lo previsto", dijo el martes el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que se refirió al acuerdo para que Pekín compre 87,5 millones de toneladas métricas en los próximos tres años y medio.

* Dos barcos se dirigían el lunes a terminales de granos cerca de Nueva Orleans para cargar los primeros embarques de soja estadounidense de China desde mayo, según un calendario de envíos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció la semana pasada que China compró casi 1,6 millones de toneladas métricas de soja estadounidense la semana pasada, e informó de otras 123.000 toneladas el lunes.

* Los comentarios de Trump el lunes, en los que dijo que había hablado con su par chino Xi Jinping sobre temas que incluían productos agrícolas estadounidenses, también volvieron a poner el foco de los operadores en una mayor demanda.

* Pero la falta de nuevos detalles, y la continua incertidumbre del mercado sobre los compromisos chinos de comprar productos agrícolas estadounidenses, mantenían un techo para los precios de la soja, dijeron analistas.

* "Para la soja en particular, la realidad es que todavía estamos 1 dólar sobre Brasil", dijo Brodrick Schmidt, corredor de materias primas de U.S. Commodities. "La gente se está dando cuenta de que puede que tengamos que bajar para conseguir esa demanda de exportación"

* El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subía un 0,09%, a US$11,2425 el bushel, a las 1834 GMT.

* El trigo y el maíz subían, recuperándose de las pérdidas de finales de la semana pasada, pero aún se negociaban dentro de un rango relativamente estrecho, ya que los operadores comenzaron a cuadrar posiciones antes del festivo por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos el jueves.

* Los mercados de cereales también se vieron favorecidos por las crecientes expectativas de los inversores de que las tasas de interés estadounidenses bajen el mes que viene.

* Los futuros del maíz CBOT subían un 0,29%, a US$4,38 el bushel, después de dos días de caídas.

* El trigo CBOT ganaba un 0,79%, a US$5,39 el bushel, recuperando terreno tras de cuatro sesiones de bajas. Pero los precios siguieron bajo la presión de la caída de los precios rusos y de la cosecha en Argentina y Australia.

(Contribución de Peter Hobson en Canberra y Gus Trompiz en París. Edición en español de Javier López de Lérida)