GRANOS Soja sube por esperanzas en demanda china; el maíz y el trigo repuntan

Por Julie Ingwersen

CHICAGO, 10 nov (Reuters) - Los futuros de la soja, el maíz y el trigo de la Bolsa de Chicago subían el lunes por las señales de progreso hacia el final de un cierre récord del Gobierno de Estados Unidos, junto con las expectativas de una reactivación de las exportaciones de soja estadounidense a China, dijeron analistas.

* Los operadores del mercado también estaban ajustando posiciones antes de los informes de oferta y demanda de cultivos que el Departamento de Agricultura estadounidense publicará el viernes y que incluirán las primeras estimaciones de cultivos del país y mundiales desde mediados de septiembre.

* A las 1903 GMT, los futuros de la soja de enero de la Bolsa de Chicago (CBOT) subían 12 centavos a US$11,29 por bushel. El maíz de diciembre ganaba 2,75 centavos a US$4,30 el bushel y el trigo de diciembre avanzaba 8 centavos a 5,3575 dólares el bushel.

* Los principales índices de Wall Street subían al aumentar el apetito por el riesgo ante la esperanza de que el cierre de la Administración estadounidense termine pronto, y los mercados de cereales siguieron su ejemplo. El Senado de Estados Unidos avanzó el domingo en una medida para poner fin al cierre, ahora en su día 41.

* "Es una compra eufórica, con (expectativas de que) el Gobierno abra más pronto que tarde", dijo Don Roose, presidente de U.S. Commodities, en Iowa.

* Los temores de que el USDA pueda rebajar sus estimaciones de rendimiento para las cosechas de maíz y soja de Estados Unidos en sus informes de cultivos del viernes añadieron apoyo, dijo Roose. Algunas empresas privadas, como StoneX y S&P Global Commodity Insights, han proyectado estimaciones de rendimiento del maíz estadounidense por debajo de la estimación del USDA de mediados de septiembre de 186,7 bushels por acre.

* Los mercados de cereales subían, pero se mantenían limitados por la oferta en los principales países exportadores, con la cosecha de maíz de Estados Unidos terminando, la cosecha de trigo comenzando en Argentina y Australia, y las exportaciones de trigo de Rusia acelerándose. (Reporte de Julie Ingwersen; Reporte adicional de Naveen Thukral en Singapur y Gus Trompiz en París; Editado en Español por Manuel Farías)