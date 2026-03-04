GRANOS-Soja, trigo y maíz bajan a medida que el mercado deja de centrarse en el conflicto con Irán

Por Heather Schlitz

CHICAGO, 4 mar (Reuters) -

Los futuros de cereales y soja de Chicago anotaban una ligera baja el miércoles, cuando la atención se centraba en la abundante oferta mundial de cereales y se alejaba del conflicto en Irán, que había impulsado temporalmente los precios, según analistas. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago perdía 1,25 centavos, a US$11,6925 por bushel, a las 17:40 GMT. El trigo CBOT caía 6,5 centavos, a US$5,675 por bushel, y el maíz CBOT bajó 3,5 centavos, hasta US$4,43 por bushel.

"No hay nada favorable para la soja, el maíz y el trigo", dijo Mark Schultz, cofundador de Northstar Commodity. "Hay un suministro más que suficiente de soja para el mundo y lo mismo ocurre con el trigo".

Las previsiones de lluvia en el cinturón de trigo de invierno de Estados Unidos, así como el clima generalmente moderado para los cultivos de maíz y soja de Sudamérica, siguieron limitando los precios de los cereales.

Aunque algunos operadores han dejado de centrarse en la tensión en Oriente Medio, los altos precios del crudo debido al conflicto han seguido prestando un cierto apoyo subyacente a los mercados agrícolas, dado que cultivos como la soja y el maíz se procesan también para producir biocombustibles.

La incertidumbre sobre la futura demanda china de soja estadounidense estaba frenando los precios de esta semilla oleaginosa, ya que muchos operadores del mercado se muestran escépticos sobre la posibilidad de que China realice más compras de soja estadounidense por la abundante cosecha de Brasil.

Se espera que los principales negociadores comerciales de Estados Unidos y China se reúnan a mediados de marzo, lo que indica que los planes para una cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el chino Xi Jinping siguen en marcha a pesar de los ataques de Estados Unidos contra Irán, informó Bloomberg News. (Reporte de Heather Schlitz en Chicago. Contribución de Gus Trompiz en París y Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín; edición de Javier López de Lérida)