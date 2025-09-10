Granos: soja y maíz caen en Chicago a la espera del informe sobre la cosecha estadounidense

Por Renee Hickman

CHICAGO, EEUU, 10 sep (Reuters) - La soja y el maíz de Chicago cayeron el miércoles, mientras los operadores cuadraban posiciones a la espera del informe sobre la oferta y la demanda mundiales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que se publicará el viernes, dijeron analistas.

* Por su parte, el trigo bajaba por la caída de la demanda mundial.

* El mercado espera que el USDA recorte el viernes las previsiones de rendimiento de la soja y el maíz en Estados Unidos, aunque se prevé que la producción siga siendo alta.

* En sus previsiones anteriores, el USDA fijó la producción de maíz en un nivel récord, al igual que la cosecha de soja.

* "Existe una preocupación real de que el Gobierno pueda reducir las (previsiones de) exportaciones porque el negocio chino es inexistente hasta ahora", dijo Don Roose, presidente de la empresa de gestión de inversiones en cereales y ganado U.S. Commodities.

* Los agricultores estadounidenses están perdiendo miles de millones de dólares en ventas de soja a China a mitad de su mejor temporada de comercialización, ya que las estancadas conversaciones comerciales detienen las ventas y los proveedores sudamericanos llenan el vacío, dijeron operadores y analistas.

* En Brasil, el mayor productor mundial de soja, se prevén exportaciones de 7,43 millones de toneladas en septiembre, más que los 6,75 millones de toneladas proyectados una semana antes, según la asociación de exportadores de cereales Anec.

* En la Bolsa de Chicago (CBOT), el contrato de soja más activo bajaba 6,25 centavos, a US$10,25 el bushel, a las 1741 GMT. El maíz bajaba 2,5 centavos, a US$4,1725 el bushel y el trigo perdía 4,25 centavos, a US$5,16 el bushel.

* Roose dijo que la demanda de trigo era baja porque demasiados países -desde Australia a Rusia- tienen reservas suficientes.

* En Rusia, el mayor proveedor mundial de trigo, los precios de exportación siguieron bajando la semana pasada, ya que algunos agricultores aumentaron las ventas de la cosecha.

* El mercado espera que el informe del USDA del viernes muestre un ligero descenso de las existencias finales de trigo de Estados Unidos, mientras que se prevé un aumento de las existencias mundiales de trigo, según un sondeo de Reuters entre analistas.

(Reporte de Renee Hickman, información adicional de Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín y Sybille de La Hamaide en París Editado en español por Javier Leira)