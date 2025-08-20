Granos: soja y maíz operan volátiles por resultados de la gira agrícola en EEUU

Por Heather Schlitz

CHICAGO, 20 ago (Reuters) - Los futuros de la soja y el maíz de Chicago cotizaban con altibajos el miércoles, mientras los operadores seguían de cerca los resultados de una gira por los campos del Medio Oeste de Estados Unidos que ha confirmado inicialmente las buenas perspectivas de rendimiento.

* El trigo se recuperó tras tocar mínimos históricos, ya que los futuros rebotaron en los niveles de resistencia técnica.

* El contrato de soja más activo de la Bolsa de Chicago subía 3,15 centavos a 10,375 centavos por bushel a las 1700 GMT. El maíz CBOT subía 2,25 centavos a 4,0550 dólares por bushel.

* Los resultados del segundo día de la muy seguida gira de cultivos Pro Farmer del martes mostraron el potencial de rendimiento del maíz de Indiana en el nivel más alto de los últimos 22 años, aunque el recuento de vainas de soja se situó ligeramente por debajo de los niveles de 2024.

* Nebraska registró su mayor recuento de vainas de soja en al menos 22 años y la mejor perspectiva de rendimiento de maíz en cuatro años.

* La gira anual, que continúa hasta el jueves, es ampliamente seguida por el mercado de cereales y particularmente escrutada este año después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos emitiera una proyección mucho mayor de lo esperado de la cosecha de maíz de 2025.

* "Lo que están viendo está en línea con lo que el USDA está publicando", dijo Chuck Shelby, presidente de Risk Management Commodities.

* El mercado de la soja, mientras tanto, ha encontrado apoyo en el alza de los futuros de la harina de soja, que se han visto impulsados por el tiempo de inactividad programado en las plantas de trituración y un repunte de la demanda de exportación.

* El martes, los agricultores de soja estadounidenses instaron al presidente Donald Trump en una carta a llegar a un acuerdo comercial con China que asegure importantes acuerdos de compra de la oleaginosa.

* El trigo CBOT subía 8,5 centavos a US$5,2975 dólares por bushel. Los precios del trigo se mantienen cerca de su nivel más bajo en cinco años, presionados por la amplia oferta mundial en medio de crecientes expectativas para la cosecha de trigo de Rusia en 2025.

* Las esperanzas de progreso hacia el fin de la guerra en Ucrania, tras las reuniones organizadas por Trump, también han pesado sobre los precios, aunque el camino a seguir en las negociaciones seguía siendo incierto.

(Reporte de Heather Schlitz en Chicago. Reporte adicional de Gus Trompiz en París y Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín.)