Granos: soja y maíz suben en Chicago tras el informe mensual del USDA

Por Heather Schlitz

CHICAGO, 12 sep (Reuters) - Los futuros de la soja y el maíz de Chicago subieron el viernes después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos presentara un informe mensual de cosechas bajista, pero poco sorprendente.

* Los agricultores de Estados Unidos cosecharán la mayor cantidad de acres de maíz desde 1933 y producirán más grano de lo que se esperaba antes, a pesar de que el rendimiento de los cultivos no cumplirá con las previsiones anteriores, dijo el USDA el viernes.

* La agencia aumentó aún más su estimación de cuántos acres se cosecharán en un informe mensual sobre la oferta y la demanda, después de sorprender a los comerciantes de granos con un gran aumento de acres en agosto.

* El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subía 14,25 centavos a US$10,4775 dólares por bushel a las 1715 GMT.

* El maíz CBOT subía 7,25 centavos a US$4,27 dólares el bushel, mientras que el trigo CBOT bajaba 0,5 centavos a US$5,21 dólares el bushel, ya que la abundante oferta mundial ha frenado los precios del trigo.

* El USDA elevó su estimación de producción de maíz estadounidense para 2025 a la cifra récord de 16.814 millones de bushels, frente a los 16.742 millones del mes anterior. Para la soja, el USDA proyectó el rendimiento en 2025 en 53,5 bushels por acre, por debajo de los 53,6 bpa del mes anterior.

* Los altos niveles de enfermedades fúngicas en los campos de maíz del Medio Oeste de Estados Unidos amenazan con reducir los rendimientos, dijeron los productores y expertos en cultivos.

* La escasez de la demanda china, debido a una guerra comercial con Washington, también se cierne sobre el mercado de la soja, con los agricultores estadounidenses perdiendo miles de millones de dólares en ventas de soja al gigante asiático a mitad de su temporada de comercialización.

(Información de Ella Cao y Lewis Jackson; edición de Eileen Soreng y Ronojoy Mazumdar; edición en español Juana Casas)