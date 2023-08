Por Christopher Walljasper

CHICAGO, 28 ago (Reuters) - La soja y el maíz en la Bolsa de Chicago subían el lunes, después de que una encuesta agrícola estadounidense pronosticara una menor producción de cultivos que las previsiones del gobierno debido a las condiciones calurosas y secas en todo el Medio Oeste del país.

* El trigo bajaba debido a la escasa demanda de cosechas estadounidenses, unida a la competencia de los suministros baratos rusos.

* La soja más activa de la Bolsa de Chicago ganaba 12,50 centavos a 14,0025 centavos el bushel a las 1600 GMT, tras alcanzar los 14,0950 centavos el bushel, su nivel más alto desde el 27 de julio.

* El maíz subía 6,50 centavos a 4,9450 dólares por bushel, mientras que el trigo CBOT bajaba 6,50 centavos a 6,1525 dólares por bushel.

* La producción de soja de Estados Unidos en 2023 podría ascender a 4.110 millones de bushels, dijo el servicio de asesoramiento Pro Farmer tras el cierre del mercado del viernes, por debajo de los 4.205 millones de bushels previstos por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

* "No creo que la gente esperara una cifra tan baja", dijo Kristi Van Ahn-Kjeseth, directora de operaciones de la consultora Van Ahn and Company, Inc. "Se estaban viendo algunos rendimientos que eran mejores de lo previsto por los estados".

* Pro Farmer predijo que la cosecha de maíz de Estados Unidos sería de 14.960 millones de bushels, por debajo de la estimación más reciente del USDA de 15.111 millones de bushels.

* Los futuros del maíz se han visto lastrados por la escasa demanda de exportación.

* Las inspecciones de exportación de maíz de la semana terminada el 24 de agosto alcanzaron las 597.144 toneladas métricas, un 16,96% más que la semana anterior, pero un 14,67% menos que en la misma semana de 2022.

* Las inspecciones de exportación de soja alcanzaron las 322.149 toneladas métricas, un 36,81% menos que en la misma semana del año anterior, mientras que las inspecciones de exportación de trigo, de 390.364 toneladas métricas, descendieron un 38,17% interanual.

* El descenso del trigo podría incentivar la actividad exportadora, pero en medio de la fuerte oferta mundial, el trigo estadounidense ha tenido dificultades para atraer compradores. (Reporte de Christopher Walljasper; Reporte adicional de Michael Hogan; Editado en Español por Manuel Farías)